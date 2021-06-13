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Китай вытесняет США из Юго-Восточной Азии

Азия
Китай вытесняет США из Юго-Восточной Азии
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первой личной беседе между высокопоставленными представителями АСЕАН и Китая, планах Вашингтона и Тайбэя возобновить торговые переговоры, противоречивых американо-китайских отношениях, сотрудничестве Японии и Австралии по сдерживанию Пекина.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министры иностранных дел 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились с китайским коллегой Ван И 7 июня в Чунцине, чтобы обсудить региональные проблемы — в том числе продолжающийся кризис в Мьянме и сложную ситуацию в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Это первые личные переговоры между высокопоставленными представителями АСЕАН и Китая более чем за год. Они прошли на фоне ослабления интереса к странам Юго-Восточной Азии со стороны администрации Джо Байдена, продолжившей таким образом линию Дональда Трампа.

Китаю встреча предоставила возможность продемонстрировать свое стремление и дальше укреплять связи с АСЕАН, несмотря на ряд неразрешенных противоречий и растущую обеспокоенность некоторых стран региона по поводу усиления китайского влияния. Пекин видит, что у блока нет особого выбора, кроме выстраивания контактов с КНР, и это дает ему шанс утвердить свое лидерство.

Между тем за два дня до переговоров в Чунцине посол Китая в Мьянме Чэнь Хай встретился с главкомом Мин Аун Хлайном. В сообщении посольства говорится, что КНР «надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в стране и поддерживает достижение консенсуса между АСЕАН и Мьянмой», в то время как Пекин «продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе».

Но самыми проблемными оказались споры вокруг Южно-Китайского моря. Малайзия, Филиппины и Вьетнам пытались открыто оппонировать КНР, в то время как другие страны-члены АСЕАН хранили молчание. Манила попросила включить в итоговое заявление более жесткие формулировки по ЮКМ, но столкнулась с решительным несогласием Пекина и «некоторых малых государств» ассоциации, под которыми подразумеваются наиболее зависимые от Китая Камбоджа и Лаос.

В итоге стороны обязались проявлять сдержанность и избегать действий, которые «усложнят или обострят» споры в ЮКМ, а также выразили намерение возобновить и ускорить переговоры по кодексу поведения в Южно-Китайском море (COC), которые тянутся уже много лет.

Южно-Китайское море

Командующий Вооруженными силами Филиппин Сирилито Собехана 7 июня посетил остров Титу — самый большой из девяти спорных рифов, отмелей и островов архипелага Спратли, находящихся под фактическим контролем Манилы. Здесь расположен небольшой аванпост и постоянно проживает некоторое количество военнослужащих и гражданских лиц.

Присутствие сотен китайских рыболовных судов в акватории вокруг этих территорий с марта текущего года стало поводом для роста конфронтации между Манилой и Пекином. В итоге ситуация зашла в тупик, так как ни одна из сторон не намерена отказываться от своих притязаний.

Ранее правительство Филиппин анонсировало планы по модернизации и расширению инфраструктуры на острове Титу, что вызвало резкую критику со стороны Вьетнама, также претендующего на архипелаг Спратли.

Визит Сирилито Собеханы на спорный остров прошел в то же время, когда министры иностранных дел АСЕАН и Китая обсуждали ситуацию в Южно-Китайском море. Но сообщили об этом филиппинцы лишь спустя два дня.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила, что военно-морские учения береговой охраны Тайваня, которые прошли 11 июня у островов Спратли, нарушают суверенитет страны.

«Тот факт, что Тайвань проводит учения с боевой стрельбой в морских районах возле острова Бабинь (Иту-Аба) архипелага Чыонгша (Спратли), является серьезным нарушением территориального суверенитета Вьетнама над этими островами, угрожая миру, стабильности и морской безопасности, усугубляя ситуацию в Восточном (Южно-Китайском) море», — подчеркнула Ханг.

Стоит отметить, что остров Иту-Аба де-факто контролируется Тайванем, который в 2000 году развернул на нем подразделение береговой охраны и регулярно проводит подобные учения. Реакция МИД Вьетнама лишь отражает общее недовольство Ханоя по поводу участившихся односторонних действий всех участников территориальных споров в Южно-Китайском море.

В начале недели власти Малайзии сообщили, что 4 июля корабль береговой охраны Китая вторгся в малазийские воды возле отмели Лукония архипелага Спратли.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 16 китайских военных самолетов вошли в воздушное пространство Малайзии у побережья штата Саравак в том же районе, что и обнаруженный корабль.

В отличие от Филиппин и Вьетнама, для малазийских властей несколько необычно акцентировать внимание на проблемных моментах в ЮКМ. На официальном уровне Куала-Лумпур чаще хранит молчание по поводу действий КНР в спорных акваториях или же выражает протест непублично. При этом корабли береговой охраны Китая регулярно присутствует в данном районе с 2013 года, а Пекин настаивает на своем суверенитете над всем архипелагом Спратли.

Китай

Китай и США 10 июня провели третий за две недели раунд переговоров по экономическим вопросам.

Министр торговли КНР Ван Вэньтао и его коллега из США Джина Раймондо в телефонном разговоре подтвердили, что две страны будут стремиться «надлежащим образом разрешить» свои споры и содействовать прагматичному сотрудничеству в сфере торговли и инвестиций.

Первые переговоры по телефону между вице-премьером Лю Хэ и представителем новой администрации Кэтрин Тай прошли 27 мая. В их рамках в основном обсуждались проблемы двусторонней торговли. А 2 июня Лю провел видеоконференцию с министром финансов США Джанет Йеллен. Установлению контактов также способствует последняя отмена Байденом решения Трампа о запрете популярных китайских приложений WeChat и TikTok.

Тенденция на возобновление торгово-экономического диалога между Вашингтоном и Пекином является положительным шагом, но пока ожидать каких-либо прорывов в этом направлении не приходится.

Сенат США 8 июня одобрил законопроект об инновациях, предусматривающий выделение 250 миллиардов долларов на обеспечение технологического преимущества над Китаем, прежде всего в сфере разработки и производства полупроводников.

«Америка должна сохранять свои позиции в качестве наиболее инновационной и производительной нации на Земле», — говорится в заявлении Белого дома.

В ответ Пекин обвинил Вашингтон в «параноидальном заблуждении», заявив, что законопроект полон «идеологических предрассудков» и «основан на менталитете времен Холодной войны». Китайцы рассматривают подобные шаги как попытку вмешаться во внутренние дела КНР и лишить ее «законного права на развитие» под лозунгом инноваций и конкуренции.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин издал внутреннюю директиву, призывающую к реализации нескольких инициатив по противодействию Китаю. В заявлении Пентагона говорится, что это позволит «оживить сеть союзников и партнеров США, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе».

Подробности новой директивы не разглашаются, но известно, что она основана на заключительных рекомендациях целевой группы по Китаю, созданной в феврале президентом Джо Байденом.

Также Остин заявил, что КНР хочет контролировать Индо-Тихоокеанский регион, а при нынешнем отсутствии горячей линии связи между лидерами в Вашингтоне и Пекине даже небольшой инцидент с участием Китая и США может спровоцировать полноценный кризис.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подверг критике американские подходы, призвав администрацию Байдена «отказаться от устаревшего мышления в духе Холодной войны и менталитета игры с нулевой суммой», а также «взглянуть на развитие Китая в объективном и рациональном свете».

«Китайская карта стала для Соединенных Штатов самым удобным предлогом для увеличения своего оборонного бюджета и расширения вооруженных сил», — заявил Ван.

На сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 июня был принят первый в своем роде закон о противодействии иностранным санкциям.

Отныне китайцы намерены замораживать активы граждан недружелюбных стран, налагающих санкции на Китай, а также запрещать им въезд в Поднебесную.

Таким образом Китай обеспечил себе правовую основу для принятия контрмер против санкций, введенных другими странами. Все это может спровоцировать дальнейшее ухудшение отношений между Пекином и Соединенными Штатами, а также их союзниками, которые поддержат антикитайские инициативы США.

Мьянма

Несмотря на то, что и США, и Китай поддержали усилия АСЕАН по разрешению кризиса в Мьянме, во время встречи в китайском Чунцине Сингапур, Малайзия и Индонезия выразили разочарование отсутствием прогресса в реализации «консенсуса из пяти пунктов».

Соответствующее соглашение между военными властями Мьянмы и лидерами АСЕАН было достигнуто во время специального саммита в Джакарте в конце апреля. Оно предусматривает немедленное прекращение насилия, диалог между всеми сторонами и назначение специального посланника от ассоциации. Но фактически ни один из этих пунктов так и не был выполнен.

Крупные столкновения между Вооруженными силами Мьянмы (Тамадо) и этническими группировками, а также сформированными из протестующих «Народными силами обороны» (PDF) не утихают в штатах Чин, Качин, Кая, Шан, округе Сикайн и с этой недели еще и в округе Иравади. Противники военных властей по-прежнему устраивают поджоги, взрывы и убийства неугодных чиновников, продолжая волну террора в стране.

По данным ООН, из-за боевых действий свыше 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть беженцев приходится на восточный штат Кая недалеко от границы с Таиландом.

Тайвань

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о скором возобновлении торговых переговоров между Вашингтоном и Тайбэем, но какой-либо конкретики ни одна из сторон не привела.

Скорее всего речь идет о попытке возродить давно замороженные консультации по Рамочному соглашению о торговых инвестициях (TIFA), которые в последний раз проводились в 2016 году при администрации Обамы. В период президентства Трампа торговый представитель Роберт Лайтхайзер раскритиковал Тайвань за большой профицит в двусторонней торговле с США и приостановил переговоры.

Наращивание взаимодействия Тайбэя c Вашингтоном и его союзниками сильно беспокоит Пекин, который может пойти на решение тайваньского вопроса силовым путем.

Во время парламентских дебатов с лидерами оппозиции 9 июня премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал Тайвань страной, на что Пекин потребовал «незамедлительно дать разъяснения, устранить серьезный ущерб и гарантировать, что подобное больше не повторится».

Обсуждая стратегии борьбы с пандемией и перечислив Австралию, Новую Зеландию и Тайвань Суга сказал:

«Эти три страны вводят строгие ограничения в отношении прав на неприкосновенность частной жизни».

В ответ на его слова представитель МИД КНР Ван Вэньбинь особо подчеркнул, что Япония должна «воздерживаться от подачи неверных сигналов силам, которые выступают за независимость Тайваня».

В тот же день состоялись переговоры в формате «два плюс два» министров обороны и иностранных дел Японии и Австралии, на которых стороны впервые подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Токио и Канберра также выразили «серьезную озабоченность» ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях, сославшись на «односторонние попытки изменить статус-кво», явно намекая на Китай.

Ранее в Австралии и Японии уже обсуждались планы по оказанию помощи Тайваню в случае конфликта с КНР.

В ходе последних переговоров стороны заявили, что намерены и дальше углублять сотрудничество в области безопасности на фоне растущей мощи Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. Для этого достигнута договоренность о том, что Силы самообороны Японии будут оказывать защиту австралийским кораблям в случае необходимости. Сейчас подобное соглашение действует только в отношении американцев. Таким образом, Токио, Канберра и Вашингтон продолжают укреплять квазиальянс, обосновывая свои действия территориальными притязаниями и военной активностью Китая.

 

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