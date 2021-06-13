Китай вытесняет США из Юго-Восточной Азии

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первой личной беседе между высокопоставленными представителями АСЕАН и Китая, планах Вашингтона и Тайбэя возобновить торговые переговоры, противоречивых американо-китайских отношениях, сотрудничестве Японии и Австралии по сдерживанию Пекина.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министры иностранных дел 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились с китайским коллегой Ван И 7 июня в Чунцине, чтобы обсудить региональные проблемы — в том числе продолжающийся кризис в Мьянме и сложную ситуацию в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Это первые личные переговоры между высокопоставленными представителями АСЕАН и Китая более чем за год. Они прошли на фоне ослабления интереса к странам Юго-Восточной Азии со стороны администрации Джо Байдена, продолжившей таким образом линию Дональда Трампа.

Why China-ASEAN Cooperation over 30 Years has been successful? Because we:

-give priority to each other in foreign relations

-put people first and focus on cooperation

-work together to face major challenges

-adhere to mutual benefit and win-win

-put differences in proper place pic.twitter.com/DcGMxRvVM2 — Yu Dunhai (@YDunhai) June 8, 2021

Китаю встреча предоставила возможность продемонстрировать свое стремление и дальше укреплять связи с АСЕАН, несмотря на ряд неразрешенных противоречий и растущую обеспокоенность некоторых стран региона по поводу усиления китайского влияния. Пекин видит, что у блока нет особого выбора, кроме выстраивания контактов с КНР, и это дает ему шанс утвердить свое лидерство.

Между тем за два дня до переговоров в Чунцине посол Китая в Мьянме Чэнь Хай встретился с главкомом Мин Аун Хлайном. В сообщении посольства говорится, что КНР «надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в стране и поддерживает достижение консенсуса между АСЕАН и Мьянмой», в то время как Пекин «продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе».

The Chinese government has invited Wunna Maung Lwin to attend next week's ASEAN-China foreign ministers' meeting in Chongqing, China. It comes shortly after the arrival of Brunei Foreign Minister and ASEAN Secretary-General in Naypyidaw on June 3.#RejectCoupRejectASEAN #Jun6Coup pic.twitter.com/JUA7gS28wW — Kenny (@ZannyTun) June 6, 2021

Но самыми проблемными оказались споры вокруг Южно-Китайского моря. Малайзия, Филиппины и Вьетнам пытались открыто оппонировать КНР, в то время как другие страны-члены АСЕАН хранили молчание. Манила попросила включить в итоговое заявление более жесткие формулировки по ЮКМ, но столкнулась с решительным несогласием Пекина и «некоторых малых государств» ассоциации, под которыми подразумеваются наиболее зависимые от Китая Камбоджа и Лаос.

В итоге стороны обязались проявлять сдержанность и избегать действий, которые «усложнят или обострят» споры в ЮКМ, а также выразили намерение возобновить и ускорить переговоры по кодексу поведения в Южно-Китайском море (COC), которые тянутся уже много лет.

#China's FM #WangYi, Foreign Ministers of 10 @ASEAN Member States & ASEAN Secretary-General enjoyed night view of #Chongqing when they were in the city for the Special China-ASEAN FM's Meeting in celebrating the 30th anniv of establishment of dialogue relations btw the 2 sides. pic.twitter.com/CUbFTgFRhd — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) June 11, 2021

Южно-Китайское море

Командующий Вооруженными силами Филиппин Сирилито Собехана 7 июня посетил остров Титу — самый большой из девяти спорных рифов, отмелей и островов архипелага Спратли, находящихся под фактическим контролем Манилы. Здесь расположен небольшой аванпост и постоянно проживает некоторое количество военнослужащих и гражданских лиц.

Присутствие сотен китайских рыболовных судов в акватории вокруг этих территорий с марта текущего года стало поводом для роста конфронтации между Манилой и Пекином. В итоге ситуация зашла в тупик, так как ни одна из сторон не намерена отказываться от своих притязаний.

Ранее правительство Филиппин анонсировало планы по модернизации и расширению инфраструктуры на острове Титу, что вызвало резкую критику со стороны Вьетнама, также претендующего на архипелаг Спратли.

Визит Сирилито Собеханы на спорный остров прошел в то же время, когда министры иностранных дел АСЕАН и Китая обсуждали ситуацию в Южно-Китайском море. Но сообщили об этом филиппинцы лишь спустя два дня.

Armed Forces of the Philippines chief Gen. Cirilito Sobejana visited Pag-asa (Thitu) Island in the West Philippine Sea to personally oversee developments there. | @FMangosingINQ https://t.co/LrzooZXOWB — Inquirer (@inquirerdotnet) June 9, 2021

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила, что военно-морские учения береговой охраны Тайваня, которые прошли 11 июня у островов Спратли, нарушают суверенитет страны.

«Тот факт, что Тайвань проводит учения с боевой стрельбой в морских районах возле острова Бабинь (Иту-Аба) архипелага Чыонгша (Спратли), является серьезным нарушением территориального суверенитета Вьетнама над этими островами, угрожая миру, стабильности и морской безопасности, усугубляя ситуацию в Восточном (Южно-Китайском) море», — подчеркнула Ханг.

Стоит отметить, что остров Иту-Аба де-факто контролируется Тайванем, который в 2000 году развернул на нем подразделение береговой охраны и регулярно проводит подобные учения. Реакция МИД Вьетнама лишь отражает общее недовольство Ханоя по поводу участившихся односторонних действий всех участников территориальных споров в Южно-Китайском море.

Vietnam deputy foreign minister Nguyen Quoc Dung denounces unilateral actions in disputed South China Sea, calls on all claimant states to abide by international law. @vietnamenglish https://t.co/gwssNRPS5B pic.twitter.com/j40NIpPM2J — AMTI (@AsiaMTI) June 9, 2021

В начале недели власти Малайзии сообщили, что 4 июля корабль береговой охраны Китая вторгся в малазийские воды возле отмели Лукония архипелага Спратли.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 16 китайских военных самолетов вошли в воздушное пространство Малайзии у побережья штата Саравак в том же районе, что и обнаруженный корабль.

В отличие от Филиппин и Вьетнама, для малазийских властей несколько необычно акцентировать внимание на проблемных моментах в ЮКМ. На официальном уровне Куала-Лумпур чаще хранит молчание по поводу действий КНР в спорных акваториях или же выражает протест непублично. При этом корабли береговой охраны Китая регулярно присутствует в данном районе с 2013 года, а Пекин настаивает на своем суверенитете над всем архипелагом Спратли.

Sah kapal CCG ceroboh perairan Malaysiahttps://t.co/Szj5EZmrpU — Musa Hassan (@TSMusaHassan) June 8, 2021

Китай

Китай и США 10 июня провели третий за две недели раунд переговоров по экономическим вопросам.

Министр торговли КНР Ван Вэньтао и его коллега из США Джина Раймондо в телефонном разговоре подтвердили, что две страны будут стремиться «надлежащим образом разрешить» свои споры и содействовать прагматичному сотрудничеству в сфере торговли и инвестиций.

Первые переговоры по телефону между вице-премьером Лю Хэ и представителем новой администрации Кэтрин Тай прошли 27 мая. В их рамках в основном обсуждались проблемы двусторонней торговли. А 2 июня Лю провел видеоконференцию с министром финансов США Джанет Йеллен. Установлению контактов также способствует последняя отмена Байденом решения Трампа о запрете популярных китайских приложений WeChat и TikTok.

Тенденция на возобновление торгово-экономического диалога между Вашингтоном и Пекином является положительным шагом, но пока ожидать каких-либо прорывов в этом направлении не приходится.

#China's Minister of Commerce Wang Wentao and #US Secretary of Commerce Gina M. Raimondo talked over phone Thursday and exchanged views on relative issues and concerns in a frank and practical way.https://t.co/h8s0IhzNy4 pic.twitter.com/SUXxeqXFJ6 — CCTV+ (@CCTV_Plus) June 10, 2021

Сенат США 8 июня одобрил законопроект об инновациях, предусматривающий выделение 250 миллиардов долларов на обеспечение технологического преимущества над Китаем, прежде всего в сфере разработки и производства полупроводников.

«Америка должна сохранять свои позиции в качестве наиболее инновационной и производительной нации на Земле», — говорится в заявлении Белого дома.

В ответ Пекин обвинил Вашингтон в «параноидальном заблуждении», заявив, что законопроект полон «идеологических предрассудков» и «основан на менталитете времен Холодной войны». Китайцы рассматривают подобные шаги как попытку вмешаться во внутренние дела КНР и лишить ее «законного права на развитие» под лозунгом инноваций и конкуренции.

The US Senate has passed a major legislative package aimed at improving the country's economic competition with China and holding its Communist government accountable for predatory tacticshttps://t.co/PL2JZ8JMvX — Economic Times (@EconomicTimes) June 9, 2021

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин издал внутреннюю директиву, призывающую к реализации нескольких инициатив по противодействию Китаю. В заявлении Пентагона говорится, что это позволит «оживить сеть союзников и партнеров США, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе».

Подробности новой директивы не разглашаются, но известно, что она основана на заключительных рекомендациях целевой группы по Китаю, созданной в феврале президентом Джо Байденом.

Также Остин заявил, что КНР хочет контролировать Индо-Тихоокеанский регион, а при нынешнем отсутствии горячей линии связи между лидерами в Вашингтоне и Пекине даже небольшой инцидент с участием Китая и США может спровоцировать полноценный кризис.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подверг критике американские подходы, призвав администрацию Байдена «отказаться от устаревшего мышления в духе Холодной войны и менталитета игры с нулевой суммой», а также «взглянуть на развитие Китая в объективном и рациональном свете».

«Китайская карта стала для Соединенных Штатов самым удобным предлогом для увеличения своего оборонного бюджета и расширения вооруженных сил», — заявил Ван.

“U.S. Defense Secretary Lloyd Austin issued an internal directive calling for several initiatives to counter China, U.S officials said on Wednesday, but few specifics were provided on how they would be different from efforts already underway.” https://t.co/CMZWiA8F1k — 秋田浩之(日本経済新聞） (@Hiroakitanikkei) June 9, 2021

На сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 июня был принят первый в своем роде закон о противодействии иностранным санкциям.

Отныне китайцы намерены замораживать активы граждан недружелюбных стран, налагающих санкции на Китай, а также запрещать им въезд в Поднебесную.

Таким образом Китай обеспечил себе правовую основу для принятия контрмер против санкций, введенных другими странами. Все это может спровоцировать дальнейшее ухудшение отношений между Пекином и Соединенными Штатами, а также их союзниками, которые поддержат антикитайские инициативы США.

The countermeasures in the Chinese law include "denial of visas, entry or expulsion... and sealing up, seizing and freezing assets of persons or enterprises that adhere to foreign sanctions against Chinese enterprises or officials." https://t.co/aUohwmKpmD — euronews (@euronews) June 11, 2021

Мьянма

Несмотря на то, что и США, и Китай поддержали усилия АСЕАН по разрешению кризиса в Мьянме, во время встречи в китайском Чунцине Сингапур, Малайзия и Индонезия выразили разочарование отсутствием прогресса в реализации «консенсуса из пяти пунктов».

Соответствующее соглашение между военными властями Мьянмы и лидерами АСЕАН было достигнуто во время специального саммита в Джакарте в конце апреля. Оно предусматривает немедленное прекращение насилия, диалог между всеми сторонами и назначение специального посланника от ассоциации. Но фактически ни один из этих пунктов так и не был выполнен.

Крупные столкновения между Вооруженными силами Мьянмы (Тамадо) и этническими группировками, а также сформированными из протестующих «Народными силами обороны» (PDF) не утихают в штатах Чин, Качин, Кая, Шан, округе Сикайн и с этой недели еще и в округе Иравади. Противники военных властей по-прежнему устраивают поджоги, взрывы и убийства неугодных чиновников, продолжая волну террора в стране.

По данным ООН, из-за боевых действий свыше 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть беженцев приходится на восточный штат Кая недалеко от границы с Таиландом.

#Myanmar: 150,000 people have been newly displaced in the southeast (overall 175,000 were displaced in????????since the coup) due to intensified clashes in #Kayah & #Kayin states & eastern #BagoRegion.#IDPs urgently need clean water, healthcare, food & shelter https://t.co/FTZnIRfFlD pic.twitter.com/MajVixvTnA — ACAPS (@ACAPSproject) June 11, 2021

Тайвань

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о скором возобновлении торговых переговоров между Вашингтоном и Тайбэем, но какой-либо конкретики ни одна из сторон не привела.

Скорее всего речь идет о попытке возродить давно замороженные консультации по Рамочному соглашению о торговых инвестициях (TIFA), которые в последний раз проводились в 2016 году при администрации Обамы. В период президентства Трампа торговый представитель Роберт Лайтхайзер раскритиковал Тайвань за большой профицит в двусторонней торговле с США и приостановил переговоры.

Наращивание взаимодействия Тайбэя c Вашингтоном и его союзниками сильно беспокоит Пекин, который может пойти на решение тайваньского вопроса силовым путем.

"We are engaged in conversations with #Taiwan," said @SecBlinken, adding there will be some kind of framework agreement "soon" announced from @USTradeRep and @AmbassadorTai. Blinken was asked by @RepAndyBarr about US-Taiwan bilateral #trade agreement. pic.twitter.com/dMjRncxOae — VOA Nike Ching 张蓉湘 (@rongxiang) June 7, 2021

Во время парламентских дебатов с лидерами оппозиции 9 июня премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал Тайвань страной, на что Пекин потребовал «незамедлительно дать разъяснения, устранить серьезный ущерб и гарантировать, что подобное больше не повторится».

Обсуждая стратегии борьбы с пандемией и перечислив Австралию, Новую Зеландию и Тайвань Суга сказал:

«Эти три страны вводят строгие ограничения в отношении прав на неприкосновенность частной жизни».

В ответ на его слова представитель МИД КНР Ван Вэньбинь особо подчеркнул, что Япония должна «воздерживаться от подачи неверных сигналов силам, которые выступают за независимость Тайваня».

Japanese Prime Minister Yoshihide Suga must apologize for referring China's Taiwan as a country.

pic.twitter.com/iaRura1Sra — Zhang Heqing张和清 (@zhang_heqing) June 10, 2021

В тот же день состоялись переговоры в формате «два плюс два» министров обороны и иностранных дел Японии и Австралии, на которых стороны впервые подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Токио и Канберра также выразили «серьезную озабоченность» ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях, сославшись на «односторонние попытки изменить статус-кво», явно намекая на Китай.

Ранее в Австралии и Японии уже обсуждались планы по оказанию помощи Тайваню в случае конфликта с КНР.

В ходе последних переговоров стороны заявили, что намерены и дальше углублять сотрудничество в области безопасности на фоне растущей мощи Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. Для этого достигнута договоренность о том, что Силы самообороны Японии будут оказывать защиту австралийским кораблям в случае необходимости. Сейчас подобное соглашение действует только в отношении американцев. Таким образом, Токио, Канберра и Вашингтон продолжают укреплять квазиальянс, обосновывая свои действия территориальными притязаниями и военной активностью Китая.