Японцы восхитились новым российским лимузином Aurus Senat

Токио, 12 июня. Новый российский автомобиль представительского класса планируется экспортировать в зарубежные страны.

Японский информационно-новостной ресурс Yahoo News Japan опубликовал статью о новом представительском лимузине для президента России и высших российских официальных лиц.

Российский автомобиль премиум-класса Aurus Senat участвовал 9 мая 2021 года в торжествах по случаю Дня Победы на Красной площади Москвы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимал парад на этом лимузине, российский президент Владимир Путин все время передвигается на нем, причем не только по России, но и в зарубежных поездках.

Российские СМИ в конце мая сообщили, что в городе Елабуга Татарстана началось серийное производство этих премиальных представительских седанов. В планах автопроизводителей собрать 5000 экземпляров до конца 2021 года. В семействе Aurus в настоящее время насчитывается порядка 15 моделей. Японские эксперты удивляются тому факту, что представительские лимузины Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 с 2019 года есть в свободной продаже. Отмечается, что уже продано несколько сотен экземпляров.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

К автомобилям Aurus проявляет интерес Китай, их планируют экспортировать на Ближний Восток. Японские СМИ изобилуют яркими и красочными фотографиями, лимузина, демонстрирующие привлекательный экстерьер и шикарный интерьер лимузина.

Японские читатели с интересом прочли статью и оставили комментарии под публикацией:

«Ну вылитый Роллс-Ройс!» — восхищаются подписчики; «Битурбированный двигатель — это скорее от BMW», — подметили другие читатели; «Достойная машина для президента супер-державы», — констатирует комментатор; «Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались вместе с Германией. Хотя Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, но в экономическом активно сотрудничают. Вот так и надо!» — приветствует связи между странами житель Японии; «Внешне — представительский лимузин высшего класса. Внутри — бронетранспортер. Да, такой и должна быть машина самого сильного президента на планете!» — подчеркивают читатели.

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