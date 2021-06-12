Сестра Ольги Бузовой вступилась за певицу после скандала из-за спектакля МХАТа

Москва, 12 июня. Сестра Ольги Бузовой Анна поддержала телеведущую, выступающую на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин». Она подчеркнула, что вся семья горда за 35-летнюю звезду.

Новость о том, что Бузова будет играть в новом спектакле МХАТ имени Горького, сильно удивила поклонников и коллег артистки. На певицу набросились с критикой, заявив, что она бесталанна и не имеет права выходить на сцену именитого театра. Но художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в ответ на скандал заверил, что звезда справится с ролью.

На премьерный показ, который состоялся 11 июня, пришли мама Бузовой и ее сестра. Родственницы певицы были в восторге от постановки. Теплые слова прозвучали из уст сестры.

Анна Бузова счастлива, что сестра, с детства мечтавшая играть в театре и выступать на сцене, достигла своей цели. Она убеждена, что Ольга Бузова — это доказательство того, что человеческие способности безграничны. В то же время девушку сильно огорчили комментарии злопыхателей по поводу премьеры.

«Я вчера сдуру залезла почитать комментарии под постом с этой новостью, и мне стало безумно обидно. Причем не за Лелю, так как я знаю, что с ее непробиваемым трудолюбием она будет только совершенствоваться, а за людей, которые, видимо, никогда не мечтали или никогда не достигали своих целей... Жаль, что многие видят свою несостоятельность в чужом успехе!» — вступилась за родственницу Анна Бузова на своей странице в Instagram.

В субботу пройдет второй премьерный показ спектакля о молодом главе СССР Иосифе Сталине. За роль Беллы Шанталь артистка, как стало известно ФАН, получила почти полмиллиона рублей.