Санкт-Петербург, 12 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил фан-зону в Петербурге в преддверии матча сборной России. Политик обратился к игрокам в надежде на успех российской сборной.

Санкт-Петербург готовится принять матч между сборными России и Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы. Министр спорта Олег Матыцин рассчитывает на положительный результат, несмотря на тревожные прогнозы: сборная противников удерживает звание фаворита. Тем не менее политик обратился к российским спортсменам с пожеланием победы в преддверии матча, передает РИА новости.

«Жду победы от нашей сборной. Желаю [футболистам] упорства, настроя, открытости для энергии от болельщиков и только победы», — заявил министр.

Матыцин не растерял решительный настрой с выступления на международном экономическом форуме. Министр уверен, что чемпионат Европы станет настоящим праздником для спортивных болельщиков. Политик также заявлял, что непременно будет болеть за российскую сборную, и упомянул о возможности проникнуться атмосферой Евро-2020 не только на трибунах, но в фан-зоне.

Футболист Андрей Аршавин признался, что настроен менее оптимистично. Экс-звезда клуба «Зенит» уверен, что сборной удастся дойти до четвертьфинала, но это — максимум для российской команды.