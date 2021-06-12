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Мясников дал оценку новым ограничениям по коронавирусу

Общество
Мясников дал оценку новым ограничениям по коронавирусу
pixabay.com

Москва, 12 июня. Решение правительства Москвы об ужесточении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, оценил врач и телеведущий Александр Мясников. 

Согласно заявлению врача, он давно предупреждал о новой волне коронавирусной инфекции, однако не все граждане воспринимали эту информацию всерьез. Мясников указал на то, что у россиян было время принять участие в вакцинации в относительно “холодное” время года.

«Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем право на недовольство и критику!» — написал доктор в своем Telegram-канале.

Распространение коронавируса никогда не прекратится, но это не должно вызывать панику. Как сообщалось ранее, Александр Мясников посоветовал научиться сосуществовать с новым коронавирусом.

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мясников коронавирус covid19
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