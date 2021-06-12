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Бывший тренер сборной СССР и России назвал фаворитов Евро-2020

Спорт
Бывший тренер сборной СССР и России назвал фаворитов Евро-2020
vk.com  /  ФК «АМКАР» Пермь. Сообщество болельщиков

Москва, 12 июня. Несколько сборных могут претендовать на золотой кубок чемпионата Европы. Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев рассказал о главных фаворитах Евро-2020.

Континентальное первенство стартовало только 11 июня, но все болельщики уже задаются одним вопросом — кто станет чемпионом Европы в этом году. По словам тренера, многие уверены в победе сборной Франции, однако нельзя забывать и о других сильных игроках.

«Те же бельгийцы, которые будут играть в нашей группе, тоже очень сильны. Кому-то симпатична команда Англии, кто-то считает, что у нее есть серьезный ресурс. И в то же время мы хорошо знаем классическую фразу, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», — иронично отметил Гаджиев.

Именно эти команды, по мнению бывшего наставника сборной России, находятся выше других в общем рейтинге. Но он отметил, что наличие высокого потенциала и реальная победа — разные вещи. К списку главных фаворитов чемпионата Гаджиев добавил сборные Италии и Испании.

«Многое зависит от того, кто как подготовится и кто сможет избежать травм. Конкуренция очень высока, и выигрывать такие турниры очень сложно. Здесь все должно сложиться: не только твой высокий уровень мастерства, но и сопутствующие факторы. Включая и удачу», — поделился Гаджиев в интервью РИА Новости.

Во второй день Евро-2020 сборная России сыграет против бельгийской национальной команды. Согласно предсказанию петербургского кота Ахилла, игра завершится не в пользу россиян.

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тренер гаджиев евро-2020
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