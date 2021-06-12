В офисе Зеленского рассказали о самых дружественных для Украины странах

Киев, 12 июня. Наиболее дружественными для Украины государствами являются США, Канада и Турция, сказал заместитель главы администрации президента страны Андрей Сибига.

Сотрудничество с Соединенными Штатами, Канадой, Турцией, а также Литвой и Польшей находится на высоком уровне, отметили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В перечень дружественных стран входят также все скандинавские и балтийские государства, добавил Сибига. По его словам, Киев готов к дальнейшему расширению списка партнеров.

Ранее официальная Прага попросила Москву не причислять Чехию к недружественным странам. Во внешнеполитическом ведомстве государства заявили, что отказ России от использования подобной формулировки снизит напряженность в двусторонних отношениях.