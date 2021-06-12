Гинцбург рассказал о страшных последствиях совета переболеть COVID-19

Москва, 12 июня. Совет некоторых врачей переболеть COVID-19 может иметь ужасные последствия. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подверг жесткой критике рекомендации некоторых специалистов и докторов, что для образования иммунитета нужно переболеть коронавирусом. Он подчеркнул, что последствия такого решения могут быть страшными, в частности они могут привести к инвалидности.

«Понимаете, что удивляет это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. «Переболейте и будете защищены» — это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами», — отмети Гинцбург.

Специалист напомнил, что восстановительный период после перенесенного заболевания может продлиться до полугода. При этом, переболевшие люди не застрахованы от осложнений, способных проявиться в легких, в печени, в головном мозге или других органах.

Согласно статистике федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано более пяти миллионов случаев заражения COVID-19, из них более 126 тысяч закончились смертью. В целях информирования населения о ситуации в стране правительство запустило ресурс «стопкоронавирус.рф». Ранее сообщалось, что в Центре им. Гамалеи допустили появление московских штаммов коронавируса.