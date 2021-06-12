Политолог заявил о навязываемых Вашингтоном правилах мирового порядка

Вашингтон, 12 июня. США стали отходить от понятия «право» в международной политике и навязывать миру свои правила. Об этом рассказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Политолог отметил, что в России всегда ожидают каких-либо положительных изменений, когда к власти в Белом доме приходит новая администрация. И зачастую бывает, что новое начальство в Вашингтоне действительно демонстрирует готовность к нормализации отношений. Однако такое положение дел продолжается не более двух лет, после чего напряженность между РФ и США только возрастает.

По мнению эксперта, это связано с тем курсом, который Соединенные Штаты избрали для себя в 2012 году, во время президентства Барака Обамы. Именно в это время Вашингтон заявил о «мировом порядке, основанном на правилах».

«Стали говорить не о праве, а о правилах. Причем Обама тогда достаточно жестко говорил с Китаем по поводу разногласий США, Китая и ВТО. Он заявил, что Китай не будет устанавливать никаких правил, правила будут устанавливать США. Тогда это касалось только торговли, но потом стало распространяться и на другие сферы», — подчеркнул Сидоров.

В качестве примера таких правил политолог привел положение, при котором демократическое государство имеет право на подавление своих граждан, запрещая при этом действовать точно также недемократическим странам. Как отметил эксперт, потому что в первом случае это делается для свободных людей, а во втором подавляются несвободные.

В то же время Сидоров подчеркнул, что США являются неоспоримым лидером западного мира. Поэтому говорить об объединенном Западе как самостоятельной силе уже давно не приходится, поскольку всеми процессами там управляет Белый дом.

«Это как поздний СССР выстраивал страны Варшавского договора, так и сейчас США выстраивают Запад. Поэтому есть США и их сателлиты, а не объединенный Запад», — резюмировал декан МГУ.

Впрочем, даже сохраняя мировое лидерство, Вашингтон уже не чувствует себя также уверенно, как раньше. Ранее сообщалось, что китайский ученый описал глобальные проблемы США.