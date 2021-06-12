Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 19:44
19:42
Армия
Пашинян заявил о возвращении 15 армянских военных после плена в Азербайджане
19:41
Происшествия
Полицейские задержали похитителей забора в Алтайском крае
19:39
Политика
NYT назвала причину отказа Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Путиным
19:39
Политика
Бизнесмен Пригожин посоветовал Быкову отправляться «в камеру к дружбану» Ефремову
19:38
Происшествия
Запряженная в телегу лошадь врезалась в толпу людей в Татарстане
19:36
Экономика
Подорожание премиальных новостроек зафиксировано в Москве
19:34
Общество
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в транспорте
19:29
Общество
Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде супов
19:26
Видео
Прорыва ожидать не стоит: Анатолий Кузичев о грядущей встрече лидеров России и США
19:19
Происшествия
СК показал видео задержания похитительницы ребенка в Подмосковье
Все новости

Боярский пообещал съесть шляпу, если сборная России выиграет ЧЕ

Спорт
Боярский пообещал съесть шляпу, если сборная России выиграет ЧЕ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июня. Знаменитый актер Михаил Боярский пообещал съесть шляпу, если сборная России выиграет чемпионат Европы по футболу в этом году.

Артист вспомнил историю сборной Греции в 2004 году. Тогда в греков никто не верил и даже не мог представить, что они выиграют европейский чемпионат.

«Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу», — сказал актер в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Боярский отметил, что Бельгия одна из сильнейших европейских команд. Он с сожалением предположил, что обыграть ее россиянам вряд ли удастся.

Сборные России и Бельгии встретятся на стадионе «Газпром Арена» 12 июня в 22:00 по московскому времени. Это будет матч группового этапа Евро-2020.

Кот Ахилл из Петербурга «предсказал» исход встречи. Он выбрал миску рядом с флагом Бельгии. Это означает, что оракул считает фаворитом матча бельгийцев.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Боярский пообещал съесть шляпу, если сборная России выиграет ЧЕ
футбол боярский евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
Самое популярное
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 70133 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 66326 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 65448 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 57995 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 54154 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Рейтинг@Mail.ru