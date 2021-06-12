Боярский пообещал съесть шляпу, если сборная России выиграет ЧЕ

Санкт-Петербург, 12 июня. Знаменитый актер Михаил Боярский пообещал съесть шляпу, если сборная России выиграет чемпионат Европы по футболу в этом году.

Артист вспомнил историю сборной Греции в 2004 году. Тогда в греков никто не верил и даже не мог представить, что они выиграют европейский чемпионат.

«Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу», — сказал актер в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Боярский отметил, что Бельгия одна из сильнейших европейских команд. Он с сожалением предположил, что обыграть ее россиянам вряд ли удастся.

Сборные России и Бельгии встретятся на стадионе «Газпром Арена» 12 июня в 22:00 по московскому времени. Это будет матч группового этапа Евро-2020.

Кот Ахилл из Петербурга «предсказал» исход встречи. Он выбрал миску рядом с флагом Бельгии. Это означает, что оракул считает фаворитом матча бельгийцев.