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Крымская неделя моды открыла летний сезон в цветущем шалфейном поле

Общество
Крымская неделя моды открыла летний сезон в цветущем шалфейном поле
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Артемина

В поселке Крымская Роза под Белогорском стартовала Крымская неделя моды. В этом году организаторы подготовили множество сюрпризов для гостей, но самой яркой особенностью модного события остается его локация. Почему модный показ в этот раз прошел в самом настоящем цветущем поле, выяснил корреспондент ФАН.

Крымская неделя моды открыла летний сезон в цветущем шалфейном поле
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Артемина

«Наша задача — показать уникальную природу Крыма и делать показы в таких необычных местах, как сегодня, — рассказывает Лана Верина, организатор Крымской недели моды. — Эти залы, стандартные показы — прошлый век. Сейчас дизайнеры стараются выбирать необычные локации для своих показов, в том числе на природе. И Крым — это идеальная площадка для подобных съемок. Соответственно, наша миссия — развивать Крым в этом направлении, показывать всем странам, как у нас красиво, гостеприимно, чтобы люди к нам приезжали и восхищались красотой Крыма и нашими мероприятиями», — пояснила она.  

Крымская неделя моды существует с 2012 года. По мнению организаторов, Крым — это регион благоприятных условий, способствующих вдохновению. Именно поэтому fashion- и beauty-индустрия на полуострове развивается стремительно.

В этот раз Крымская неделя моды принимает дизайнеров со всех регионов России: Москвы, Петербурга, Братска, Новосибирска, Сочи, Нижнего Тагила и других. Всего за эти три дня свои коллекции представят 20 дизайнеров: Gera Skandal, Ирина Шарлау, Софья Терешина, Варвара Бахтаярова, Татьяна Брушко, Оксана Казакова, Дарья Великая, Kristin Couture — бренды детской одежды: Klimkova Kids, Liloveli Studio Design, Leya.me, Airen_event и другие.

Крымская неделя моды открыла летний сезон в цветущем шалфейном поле
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Артемина

 «2021 год объявлен в России годом науки и технологий. Крымская неделя моды поддерживает национальные тенденции. Именно поэтому мероприятие проходит в партнерстве с Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма. КНМ решила объединить научный подход и красоту, и в этом сезоне показы проходят на полях института», — рассказала Лана Верина.

Помимо прочего, Крымская неделя моды впервые выступила спонсором Международного форума болгарской культуры в Крыму «Розафест». Изначально даже был план совместить два направления и устроить грандиозную кульминацию в последний день мероприятия.

«К сожалению, фестиваль «Розафест» перенесен и пройдет только на следующих выходных из-за преград и сложностей, связанных с прибытием иностранных организаций в условиях коронавирусных ограничений. Несмотря на это, гости показов Крымской недели моды смогут отведать блюда национальной болгарской кухни уже в этот уикенд», — сообщила Верина.

В следующий раз увидеть показы КНМ можно будет уже в августе. По словам организаторов, они готовят грандиозные показы, которые представят в рамках традиционного фестиваля «Белая скала». 

Крымская неделя моды открыла летний сезон в цветущем шалфейном поле
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Артемина

Ранее коллекцию-предсказание модного дома Парфеновой показали на площадке Медиагруппы «Патриот» и ФАН. Зрители смогли увидеть фрагмент коллекции «25».

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Крымская неделя моды открыла летний сезон в цветущем шалфейном поле
Крымская неделя моды открыла летний сезон в цветущем шалфейном поле
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