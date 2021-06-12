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Правозащитники во Франции подали жалобу на чиновника ОАЭ, подозреваемого в пытках

Ближний Восток
Правозащитники во Франции подали жалобу на чиновника ОАЭ, подозреваемого в пытках
wikipedia.org  /  Ipixelpro/CC BY-SA 4.0

Париж, 12 июня. Правозащитники во Франции обвинили генерального инспектора Министерства внутренних дел ОАЭ Ахмеда Аль Раиси, который претендует на пост главы Интерпола, в причастности к пыткам.

Согласно жалобе, поданной в суд Франции ливанским Центром по защите прав человека в Персидском заливе, Аль Раиси мог применять «варварские методы» в отношении известного в Эмиратах активиста Ахмеда Мансура.

Последний был арестован в 2017 году и приговорен к 10 годам тюремного заключения по обвинению в критике властей ОАЭ и очернении имиджа страны в социальных сетях. По словам адвоката заключенного, с самого начала громкой истории его подзащитный содержится в крошечной камере «без доступа к средствам гигиены, воде и медицинской помощи».

Спорный чиновник

Скандал с возможной причастностью Аль Раиси к эпизодам нарушения прав человека на территории ОАЭ усугубился после того, как его кандидатура была выдвинута на пост президента Интерпола. Перспектива назначения этого чиновника на данную должность спровоцировала протест ряда правозащитных организаций.

В совместном заявлении, сделанном в мае текущего года, Human Rights Watch и Гражданская комиссия по правам человека сообщили, что утверждение Аль Раиси «может поставить под угрозу приверженность Международной организации уголовной полиции своим обязательствам в области защиты правопорядка».

Между тем общественники надеются на привлечение Аль Раиси к суду.  Возможное прибытие чиновника во Францию позволит начать в его отношении судебное преследование на основе особенностей местного законодательства. Французские законы разрешают рассматривать дела о преступлениях против человечности, если подозреваемые находятся на территории Франции, независимо от того, где были совершены правонарушения.

При этом представитель Интерпола сообщил СМИ, что кандидатуры на пост главы структуры будут объявлены после заседания Генеральной ассамблеи, но претенденты не обязаны приезжать во Францию.

Системные пытки

Это не первый раз, когда Аль Раиси обвиняют в нарушении прав человека. Так, в 2018 году в ОАЭ по обвинению в шпионаже был задержан и приговорен к пожизненному заключению британский аспирант Мэттью Хеджес. Осужденный впоследствии жаловался на суровые условия пребывания за решеткой. По словам мужчины, его подвергали пыткам и заставили подписать некий документ на арабском языке, который впоследствии оказался признанием вины. Однако британец в итоге был помилован указом главы государства через семь месяцев после ареста.

Еще одним арестантом, пожаловавшимся на пытки в тюрьме ОАЭ, стал британский футбольный болельщик Али Ахмад. Причиной задержания, по версии обвиняемого, стало ношение футболки с символикой Катара, страны-оппонента Эмиратов, что запрещается действующим законодательством.

На момент обоих эпизодов Аль Раиси занимал пост генерального инспектора МВД ОАЭ. Это стало поводом для обвинений в соучастии в указанных преступлениях.

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