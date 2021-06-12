Прорыва ожидать не стоит: Анатолий Кузичев о грядущей встрече лидеров России и США

Предстоящий саммит лидеров России и США 16 июня в Женеве является одним из самых важных в мировой политической повестке за последнее время.

Встреча с Владимиром Путиным — первая для Джо Байдена на посту президента. Также для американского лидера она станет завершающим аккордом после встречи G7 в Великобритании. Ожидания от волнительного события стали основной темой для обсуждения на неформальной встрече «Петербургского уикенда».

Участники дискуссии — ведущий программы Первого канала «Время покажет» Анатолий Кузичев, главный редактор издания PolitRussia.com Руслан Осташко, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич и депутат Государственной думы России Виталий Милонов — встретились за одним столом.

Главный редактор ФБА «Экономика сегодня» и ведущий встречи Александр Христофоров предложил коллегам поделиться мнениями о возможных итогах диалога Владимира Путина и Джо Байдена.

В ходе дискуссии мнения участников сошлись в том, что Россия и США не могут не сотрудничать. Однако ожидать «прорыва» от встречи 16 июня явно не стоит. У двух стран есть общие сферы интересов: глобальная безопасность, вопросы ядерного оружия, пандемия.

«Россия и США не могут себе позволить друг друга тихо ненавидеть. Все равно придется договориться о правилах игры. Я воспринимаю эту встречу, как попытку договориться о правилах игры, о красных линиях, о зонах ринга, где происходит этот самый поединок», — рассказал телеведущий Анатолий Кузичев.

Один из участников высказал мнение, что США хочет представлять собой образец идеальной жизни не только для самих американцев, но и для россиян. В противовес этому, уже существующий в России порядок выгоден прежде всего для Америки, уверен Виталий Милонов.

«Если честно говорить, то за закрытыми дверями, я уверен, Владимир Владимирович не услышит дешевой патетики про Навального и всего остального. Говоря без лишних глаз, с моей точки зрения, Джо Байден будет должен пожать руку Владимиру Владимировичу и поблагодарить его, что Россия с таким президентом является стабильно развивающимся государством, которое гарантирует безопасность не только внутри Российской Федерации, но и стабильность в регионе вокруг России», — считает депутат Государственной думы России Виталий Милонов.

В ходе открытого диалога пресс-клуба обсудили также и другие важные события: проходящий в Петербурге Евро-2020, достройку «Северного потока — 2» и итоги ПМЭФ-2021.