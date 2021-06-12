Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката

Кисловодск, 12 июня. Мэр Кисловодска Александр Курбатов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после того, как упал с электросамоката.

Эту информацию подтвердил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он написал в своих соцсетях, что глава города очень неудачно упал с электросамоката.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь Курбатова. Ему проводят операцию. Другие подробности не сообщаются.

Легкомоторный самолет был вынужден совершить аварийную посадку на территории Ростовской области, сообщал ФАН. Пилоту после жесткой посадки потребовалась помощь врачей, его отправили в больницу.