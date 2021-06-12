Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 19:43
19:42
Армия
Пашинян заявил о возвращении 15 армянских военных после плена в Азербайджане
19:41
Происшествия
Полицейские задержали похитителей забора в Алтайском крае
19:39
Политика
NYT назвала причину отказа Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Путиным
19:39
Политика
Бизнесмен Пригожин посоветовал Быкову отправляться «в камеру к дружбану» Ефремову
19:38
Происшествия
Запряженная в телегу лошадь врезалась в толпу людей в Татарстане
19:36
Экономика
Подорожание премиальных новостроек зафиксировано в Москве
19:34
Общество
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в транспорте
19:29
Общество
Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде супов
19:26
Видео
Прорыва ожидать не стоит: Анатолий Кузичев о грядущей встрече лидеров России и США
19:19
Происшествия
СК показал видео задержания похитительницы ребенка в Подмосковье
Все новости

Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката

Происшествия
Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката
gov-murman.ru  /  пресс-служба правительство Мурманской области

Кисловодск, 12 июня. Мэр Кисловодска Александр Курбатов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после того, как упал с электросамоката.

Эту информацию подтвердил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он написал в своих соцсетях, что глава города очень неудачно упал с электросамоката.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь Курбатова. Ему проводят операцию. Другие подробности не сообщаются.

Легкомоторный самолет был вынужден совершить аварийную посадку на территории Ростовской области, сообщал ФАН. Пилоту после жесткой посадки потребовалась помощь врачей, его отправили в больницу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката
госпитализация кисловодск мэр города
Комментировать
Эксклюзив
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
Самое популярное
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 70133 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 66326 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 65448 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 57995 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 54154 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Рейтинг@Mail.ru