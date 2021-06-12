Военнослужащие танковой армии ЗВО отработали перехват БПЛА в ходе учений в Подмосковье

Москва, 12 июня. Подразделения по борьбе с БПЛА танковой армии ЗВО провели тренировку с применением автоматизированной станции помех в Подмосковье.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что в ходе маневров подразделения противовоздушной обороны обнаружили и взяли на сопровождение беспилотник условного противника, который, как предполагается, вел разведку объектов военного назначения.

Подчеркивается, что данные о дроне были переданы специалистам радиоэлектронной борьбы, которые с помощью системы автоматизированного обнаружения определили источник радиоизлучений и подавили каналы связи.

В ходе тренировки военнослужащие также отработали перехват управления БПЛА и его посадку для извлечения ценной разведывательной информации.

Ранее сообщалось, что специалисты РЭБ Ленинградской армии ВВС и ПВО успешно вывели из строя радиоэлектронные системы условного противника в ходе учений.