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Шесть человек получили травмы в массовом ДТП под Тюменью

Происшествия
Шесть человек получили травмы в массовом ДТП под Тюменью
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Тюмень, 12 июня. На трассе в Тюменской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадали шесть человек.

Инцидент произошел на 175-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. Водитель автомобиля Renault Arkana не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть следовавшей впереди Skoda. От удара иномарку отбросило на обочину, а Renault столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Nexia. Все водители находились в трезвом состоянии, а дети перевозились без нарушений.

В больницу были оперативно госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, которые находились в Daewoo, и один шестилетний мальчик — пассажир Renault, а также водитель и пассажир Daewoo. Движение на участке дороги ограничено не было.

Ранее ДТП с яхтой и маршруткой произошло в Нижнем Новгороде. О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии не сообщается.

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дтп renault daewoo
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