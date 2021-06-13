Сурайкин призвал запретить кей-поп в России по примеру КНДР

Музыкальные жанры, подрывающие государственный суверенитет, должны быть запрещены — нельзя дожидаться, пока страна рухнет под грузом иноземных культурных вкраплений, как это случилось с Советским Союзом. Об этом в интервью ФАН заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын раскритиковал популярный в Южной Корее музыкальный жанр кей-поп, назвав его «раковой опухолью», угрожающей возглавляемой им стране. По мнению Блистательного товарища, индустрия кей-попа «развращает молодых северокорейцев нарядами, прическами, речью и манерами», поэтому он поручил правительству «подавить культурное вторжение». Свободные независимые СМИ КНДР подхватили слова национального лидера и заявили, что если кей-поп не встретит сопротивления, то Северная Корея «рухнет, подобно сырой стене». Ранее подобные формулировки использовались для оправдания запрета прически маллет (длинные волосы сзади, короткие спереди и по бокам) и узких джинсов.

«Северокорейский народ героически борется с влиянием американского империализма и выстраивает свою культуру, государство и экономику так, как считает нужным, — заявил Сурайкин. — В XX веке Запад активно использовал культурную интервенцию для того, чтобы попытаться расшатать тот или иной государственный режим, который Соединенным Штатам по той или иной причине не нравится».

Глава партии «Коммунисты России» заметил, что СССР в свое время также через это прошел.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

«Сегодня ты играешь в джаз, а завтра Родину продашь, — вспомнил известную поговорку политик. — Поэтому вполне логично, что власти КНДР усмотрели в кей-попе угрозу для национальной безопасности, способную подорвать устои северокорейского общества».

Собеседник ФАН подчеркнул, что жители Корейской Народной Демократической Республики имеют полное право на защиту своих традиций и культуры.

«Ким Чен Ын абсолютно прав, — заметил Сурайкин. — Опасность кей-попа действительно реальна, о чем может свидетельствовать наш собственный пример: в СССР были прекрасная эстрада и кинематограф, но после дуновения «западных ветров» наш шоу-бизнес превратился в то, что мы сейчас, к сожалению, воочию наблюдаем. Вот вам ретроспектива того, как культурная интервенция может подрывать государственные устои!»

Глава партии «Коммунисты России» заявил, что РФ также должна запретить у себя кей-поп по примеру Северной Кореи — «от греха подальше».