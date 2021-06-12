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Доход руководителей регионов России за 2020 год вырос на 100 млн рублей

Экономика
Доход руководителей регионов России за 2020 год вырос на 100 млн рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июня. Суммарный доход глав российских регионов за минувший год увеличился на 100 миллионов рублей. Таким образом, он составил 1,2 миллиарда рублей.

Десятка наиболее зарабатывающих региональных руководителей нарастила доход в 1,2 раза, до 760 миллионов рублей, подсчитал «Коммерсантъ».

Лидирующую строчку рейтинга впервые занял глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы возросли с 148 млн рублей в 2019 году до 381,2 млн рублей в 2020 году. За счет роста своих доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов.

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2021 перечислил регионы страны с самым лучшим качеством жизни. По его словам, к таким субъектам относятся Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

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