Тело пропавшего при крушении вертолета Robinson пилота нашли жители Вологды

Вологда, 12 июня. В начале июня тело пилота обнаружили местные рыбаки. Оно находилось недалеко от места крушения вертолета Robinson R44, в нескольких десятках метров.

Труп передали родственникам для захоронения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Вертолет упал в конце октября 2020 года в реку Сухона возле деревни Бобровская Нюксинского района.

На борту находились четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Родные пилота считали, что можно найти его. Они объявили вознаграждение за информацию о местонахождении их близкого, сообщал ФАН.