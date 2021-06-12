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Тело пропавшего при крушении вертолета Robinson пилота нашли жители Вологды

Происшествия
Тело пропавшего при крушении вертолета Robinson пилота нашли жители Вологды
 /  МЧС России

Вологда, 12 июня. В начале июня тело пилота обнаружили местные рыбаки. Оно находилось недалеко от места крушения вертолета Robinson R44, в нескольких десятках метров.

Труп передали родственникам для захоронения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Вертолет упал в конце октября 2020 года в реку Сухона возле деревни Бобровская Нюксинского района.

На борту находились четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Родные пилота считали, что можно найти его. Они объявили вознаграждение за информацию о местонахождении их близкого, сообщал ФАН.

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