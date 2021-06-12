Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 19:43
19:42
Армия
Пашинян заявил о возвращении 15 армянских военных после плена в Азербайджане
19:41
Происшествия
Полицейские задержали похитителей забора в Алтайском крае
19:39
Политика
NYT назвала причину отказа Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Путиным
19:39
Политика
Бизнесмен Пригожин посоветовал Быкову отправляться «в камеру к дружбану» Ефремову
19:38
Происшествия
Запряженная в телегу лошадь врезалась в толпу людей в Татарстане
19:36
Экономика
Подорожание премиальных новостроек зафиксировано в Москве
19:34
Общество
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в транспорте
19:29
Общество
Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде супов
19:26
Видео
Прорыва ожидать не стоит: Анатолий Кузичев о грядущей встрече лидеров России и США
19:19
Происшествия
СК показал видео задержания похитительницы ребенка в Подмосковье
Все новости

Андрей Аршавин заявил, что Артем Дзюба «тащит» на себе «Зенит»

Спорт
Андрей Аршавин заявил, что Артем Дзюба «тащит» на себе «Зенит»
premier.one  /  Prt Scr

Санкт-Петербург, 12 июня. Бывшая звезда ФК «Зенит» Андрей Аршавин прокомментировал успехи команды под руководством капитана Артема Дзюбы. Спортсмен выразил восхищение футболистом.

Дзюба получил капитанскую повязку в составе «Зенита» в 28 лет и стал первым главой команды после карьеры в «Спартаке». Аршавин похвалил спортсмена за впечатляющие успехи. Экс-звезда «Зенита» призналась, что считает именно Дзюбу залогом успехов команды.

«Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе «Зенит». Причем у него был провал, его отправили в тульский «Арсенал». Я там даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артем — уже герой России», — заявил футболист в интервью изданию «Чемпионат».

Аршавин убежден, что игра команды «Зенита» напрямую зависит от ее перспективного капитана. Несмотря на теплый отзыв, спортсмены не являются друзьями. Аршавин вспомнил, что ему удалось лишь пару раз перекинуться парой шуток с футболистом, но близкого общения между ними нет.

В настоящий момент Дзюба готовится к открытию Евро-2020, будучи капитаном российской сборной. Спортсмен вручит капитанскую повязку самому молодому болельщику, который посетит матч с Бельгией по приглашению УЕФА.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Андрей Аршавин заявил, что Артем Дзюба «тащит» на себе «Зенит»
аршавин дзюба евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
«Оригинальный и загадочный ход»: Баранец о призыве Китая к космическому разоружению
Самое популярное
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 70133 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 66326 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 65448 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 57995 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 54154 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Рейтинг@Mail.ru