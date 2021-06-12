Андрей Аршавин заявил, что Артем Дзюба «тащит» на себе «Зенит»

Санкт-Петербург, 12 июня. Бывшая звезда ФК «Зенит» Андрей Аршавин прокомментировал успехи команды под руководством капитана Артема Дзюбы. Спортсмен выразил восхищение футболистом.

Дзюба получил капитанскую повязку в составе «Зенита» в 28 лет и стал первым главой команды после карьеры в «Спартаке». Аршавин похвалил спортсмена за впечатляющие успехи. Экс-звезда «Зенита» призналась, что считает именно Дзюбу залогом успехов команды.

«Дзюба меня удивляет тем, что три года держит этот уровень. Это неожиданно для игрока в его годы. Дзюба реально тащит на себе «Зенит». Причем у него был провал, его отправили в тульский «Арсенал». Я там даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артем — уже герой России», — заявил футболист в интервью изданию «Чемпионат».

Аршавин убежден, что игра команды «Зенита» напрямую зависит от ее перспективного капитана. Несмотря на теплый отзыв, спортсмены не являются друзьями. Аршавин вспомнил, что ему удалось лишь пару раз перекинуться парой шуток с футболистом, но близкого общения между ними нет.

В настоящий момент Дзюба готовится к открытию Евро-2020, будучи капитаном российской сборной. Спортсмен вручит капитанскую повязку самому молодому болельщику, который посетит матч с Бельгией по приглашению УЕФА.