Сопредседателя «Зеленых» утвердили кандидатом на пост канцлера Германии

Берлин, 12 июня. Сопредседателя партии «Союз 90/Зеленые» Анналену Бербок утвердили кандидатом на пост канцлера Германии. Об этом сообщили немецкие телеканалы.

Правление партии выдвинуло кандидатуру Бербок в апреле текущего года. Сейчас ее поддержали 678 делегатов из 688, что составляет 98,5%. Канцлера Германии определят по итогам выборов в бундестаг, которые запланированы на 26 сентября.

Главу немецкого правительства будет выдвигать политсила, которая наберет больше голосов и возглавит коалицию. Сейчас «Зеленые» уступают по популярности блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Ранее политический директор МИД Германии Йенc Плетнер отреагировал на решение США отменить санкционные ограничения в отношении газопровода «Северный поток — 2». По его словам, страна приветствует шаг американских партнеров.