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Сопредседателя «Зеленых» утвердили кандидатом на пост канцлера Германии

Политика
Сопредседателя «Зеленых» утвердили кандидатом на пост канцлера Германии
Global Look Press  /  Felix Zahn/photothek.net via www

Берлин, 12 июня. Сопредседателя партии «Союз 90/Зеленые» Анналену Бербок утвердили кандидатом на пост канцлера Германии. Об этом сообщили немецкие телеканалы.

Правление партии выдвинуло кандидатуру Бербок в апреле текущего года. Сейчас ее поддержали 678 делегатов из 688, что составляет 98,5%. Канцлера Германии определят по итогам выборов в бундестаг, которые запланированы на 26 сентября.

Главу немецкого правительства будет выдвигать политсила, которая наберет больше голосов и возглавит коалицию. Сейчас «Зеленые» уступают по популярности блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Ранее политический директор МИД Германии Йенc Плетнер отреагировал на решение США отменить санкционные ограничения в отношении газопровода «Северный поток — 2». По его словам, страна приветствует шаг американских партнеров.

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германия зеленые Бербок
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