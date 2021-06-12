В РПЦ высказались об участии Бузовой в постановке МХАТа

Москва, 12 июня. РПЦ прокомментировала участие поющей ведущей Ольги Бузовой в новой постановке МХАТ имени Горького о молодости советского вождя Иосифа Сталина.

Мнение Российской православной церкви (РПЦ) выразил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир».

«Театры вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это требуется для спектакля», — заявил представитель церкви на канале «Россия-24».

Участие Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» наделало немало шума. Артистку осудили практически все коллеги, однако поклонники остались довольны. Премьерный показ прошел при полном зале. После выступления звезда «Дома-2», сыгравшая роль шпионки Беллы Шанталь, поделилась своими эмоциями и поблагодарила фанатов за поддержку.