Аудитория российских интернет-магазинов достигла 60 млн человек

Москва, 12 июня. Доля онлайн-сферы в первом квартале 2021 года составила 8,7% от общего объема розницы. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, на сегодняшний день аудитория отечественных интернет-магазинов оценивается в 60 миллионов человек. Это число тех, кто хотя бы один раз совершал покупки в интернете, отметил эксперт в интервью RT.

Согласно прогнозу АКИТ, по итогам текущего года суммарный объем рынка интернет-торговли способен вырасти на 25% по отношению к показателям минувшего года, до 4,017 трлн рублей. Из них 3,615 трлн рублей (+30%) — это объем продаж на локальном рынке, 402 млрд рублей (-9%) — на международном, заключил Соколов.

Порядка 85% россиян пользуется интернетом в 2021 году. Такие данные привел спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.