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Владимир Путин предсказал удачный урожай в текущем году

Экономика
Владимир Путин предсказал удачный урожай в текущем году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июня. Урожай текущего года должен стать хорошим. Данной оценкой поделился президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер Владимир Путин считает, что 2021 год станет урожайным и плодотворным. Вместе с этим, глава государства ожидает от аграрных руководителей роста зарплат для сельскохозяйственников. Об этом пишет ТАСС.

«Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», — поделился прогнозом президент.

Путин подчеркивает, что в 2020 году страна показала отличные объемы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж, которые достигли 30 млрд долларов, в два раза превысив статистику по оборонной индустрии.

Обеспеченность государства собственными продуктами питания чрезмерно важна для отечественной экономики. По словам президента, страна вышла на 80% обеспечение внутренних нужд.

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов также убеждено в высокой степени урожайности в России в течение 2021-2022 годов. Эксперты ведомства ожидают новых исторических рекордов отрасли.

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путин сельское хозяйство урожай
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