Владимир Путин предсказал удачный урожай в текущем году

Москва, 12 июня. Урожай текущего года должен стать хорошим. Данной оценкой поделился президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер Владимир Путин считает, что 2021 год станет урожайным и плодотворным. Вместе с этим, глава государства ожидает от аграрных руководителей роста зарплат для сельскохозяйственников. Об этом пишет ТАСС.

«Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», — поделился прогнозом президент.

Путин подчеркивает, что в 2020 году страна показала отличные объемы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж, которые достигли 30 млрд долларов, в два раза превысив статистику по оборонной индустрии.

Обеспеченность государства собственными продуктами питания чрезмерно важна для отечественной экономики. По словам президента, страна вышла на 80% обеспечение внутренних нужд.

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов также убеждено в высокой степени урожайности в России в течение 2021-2022 годов. Эксперты ведомства ожидают новых исторических рекордов отрасли.