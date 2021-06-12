Частный самолет потерпел крушение на севере Франции

Париж, 12 июня. Легкомоторный самолет упал на севере Франции, на данный момент известно о двух погибших, передает Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.

Трагедия произошла на территории города Вамбреши. Воздушное судно вылетело с небольшого аэродрома в коммуне Бондю, на борту находились три человека.

Спустя некоторое время после взлета самолет рухнул на парковку у торгового центра и загорелся. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.