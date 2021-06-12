Гинцбург предупредил об опасных последствиях заражения коронавирусом

Москва, 12 июня. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил с критикой в адрес врачей, рекомендующих переболеть коронавирусом вместо вакцинации.

Некоторые врачи рекомендуют пациентам переболеть коронавирусной инфекцией вместо вакцинации. Такая рекомендация в корне неверна, заявил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. «Переболейте и будете защищены» — это в корне неправильно», — утверждает он.

Гинцбург уточнил, что коронавирус может иметь последствия. При этом восстановление после выздоровления может занять достаточно много времени.

Ранее депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация позволит побороть пандемию COVID-19.