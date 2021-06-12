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Погребинский описал главные отличия Украины и Европы

Политика
Погребинский описал главные отличия Украины и Европы
news-front.info

Киев, 12 июня. Запись известного политолога Михаила Погребинского стала доступна на портале оппозиционного проекта Украины «Голос правды».

День за днем сходит на нет эйфория «зеленых». Все это происходит в преддверии всеобщих выборов в ФРГ, которые пройдут в сентябре. Исходя из майских опросов, партия опережала действующий на данный момент блок ХДС/ХСС на три процента. Тем не менее на сегодняшний день рейтинг кандидата в канцлеры Анналены Бербок рухнул до невероятно низкого уровня. Основной причиной такого исхода стал инцидент с приукрашенным резюме, напомнил Погребинский.

Политик заявила о своем членстве в некоторых крупных международных организациях, в результате чего опустилась на 12 позиций. Тем временем, рейтинг ее оппонентов поднялся. Подавляющее большинство граждан Украины знает, что Порошенко поддерживает коррупцию и воровство. Чем больше людей об этом знает, тем выше его популярность, именно поэтому Украине далеко до Европы.

Ранее Погребинский оценил возможность угрозы от сотрудничества Москвы и Минска. По словам политолога, основную угрозу такой союз несет украинской элите, которая «присвоила власть на стороне». Россия совместно с Белоруссией может оказать на Украину достаточно сильное давление, заключил Погребинский.

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украина германия погребинский
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