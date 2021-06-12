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Киевский журналист сравнил Украину с африканскими странами

Политика
Киевский журналист сравнил Украину с африканскими странами
Федеральное агентство новостей

Киев, 12 июня. Украинский народ движется к культурной катастрофе, убежден местный журналист Владимир Скачко.

Он прокомментировал недавний инцидент в столице с участием бывшего нардепа Олега Гелевея и его друга. Скандал разгорелся в одном из киевских кафе. Приятели оскорбили официантку, потому что она разговаривала с другими посетителями на русском языке. Один из гостей заведения решил вступиться за сотрудницу общепита и товарищ Гелевея достал нож. Вместе с экс-депутатом они зажали мужчину в углу, после чего у него обнаружили резаные раны.

«Возьмите любую страну Африки. У них 20 миллионов населения, 15 из них живут в столице, а все остальные ловят мух цеце в окрестных джунглях. Та же самая картина и на Украине», — подчеркнул журналист.

Власти страны ввели некоторые установки и разрешили посещать Киев наиболее одиозным националистам. Их выставляют будто бы носителями украинского языка и духа, уточнил Скачко. Однако на самом деле народ ожидает культурная катастрофа. Люди теряют один культурный пласт и не обретают другой, заключил он.

Ранее киевский историк предупредил о медленном отказе от русского языка на Украине. По словам эксперта, евроинтеграция толкает страну к использованию английского среди населения.

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украина африка скачко
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