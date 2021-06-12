Кнутов назвал попытку США продать самолет P-8 Poseidon «разводом» своих партнеров

Москва, 12 июня. Намерения США продать противолодочный самолет P-8 Poseidon другим странам являются желанием лишь «развести» партнеров на деньги, полагает военный эксперт Юрий Кнутов.

Недавно в Forbes появилась информация, что эти американские разведывательные самолеты смогут противостоять российским подводным лодкам в Атлантическом океане. По мнению издания, европейским странам следует приобрести P-8 Poseidon и взять себе на вооружение.

Однако эти советы носят лишь бизнес-характер, а не желание помочь союзникам, отметил Кнутов. Такое воздушное судно не способно обнаружить российские подлодки, поскольку они имеют уровень шума, сопоставимый с океаном, передает издание «Народные Новости».

Ранее сообщалось, что американский самолет RC-135 был перехвачен российским Су-35 над Тихим океаном. Экипажу российского истребителя удалось предотвратить нарушение государственных границ.