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Осташко объяснил, почему США не выдержат одновременной гонки с РФ и КНР

  /   Обновлено: 12 июня 2021 19:13
Политика
Осташко объяснил, почему США не выдержат одновременной гонки с РФ и КНР
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июня. Женевский саммит стал для президента США Джо Байдена вынужденной мерой, заявил ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

По его словам, в экспертном сообществе упускают важную тему, которую наверняка будут обсуждать лидеры РФ и США на предстоящем саммите в Женеве. Речь идет о Китае.

«Сейчас американцы находятся в жестком экономическом противостоянии с Китаем, США проигрывают противостояние, безработица в США на колоссально высоком уровне, инфляция намного выше, чем прогнозировали, все ждут повышения ключевой ставки, чтобы инфляцию немножко замедлить», — рассказал Осташко в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд» в Медиагруппе «Патриот».

Журналист уверен, что США не выдержат одновременной гонки с РФ и КНР. Более того, Россия за годы санкций научилась справляться с давлением Запада. Американцы сейчас не могут похвастать такой же стойкостью. Поэтому Байден будет просить у Путина, чтобы Москва сохранила нейтралитет в американо-китайском противостоянии, полагает Осташко.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден хочет диктовать повестку дня на встрече с президентом РФ. Но у американского лидера это не получится, считает политик.

Саммит Россия — США состоится 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Как сообщает сайт 360tv.ru, по итогам встречи президенты двух стран дадут отдельные пресс-конференции.

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