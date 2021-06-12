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Жители Липецкой области пожаловались Алексею Журавлеву, что власти глухи к проблемам

Общество
Жители Липецкой области пожаловались Алексею Журавлеву, что власти глухи к проблемам
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев завершил рабочую поездку в Липецкую область в рамках проекта «100 городов России». Помимо областного центра, Липецка, он посетил Задонск и Елец, где встретился с жителями.

Многие узнавали депутата и говорили, что следят за его деятельностью и очень надеются, что «Родина» наведет и в стране, и в Липецкой области порядок.

А проблем здесь немало. На центральном рынке Липецка граждане рассказали об отсутствии информации о прививках от COVID-19.

«Кто-то боится, кто-то не знает, как попасть на прием к врачам, поэтому и не прививаемся», — сетовали жители.

«С людьми надо работать, заботиться о них, создавать условия для вакцинации. Почему в Липецкой области этот процесс не налажен? Надо разбираться, почему так происходит», — сказал Алексей Журавлев.

Жители считают, что проблемы в здравоохранении — один из факторов, негативно влияющих на жизнь региона. В Липецкой области, по данным Росстата, за январь-март 2021 года количество умерших превышает число родившихся в 2,7 раза!

«Оптимизация здравоохранения сделала свое нехорошее дело. Я знаю, что в прошлом году сразу несколько больниц в регионе закрылось на карантин из-за пандемии. Людям негде было получить медпомощь. Такое ощущение, что кроме коронавируса у нас нечего лечить! А все потому, что раньше во время реформы здравоохранения в больницах по всей стране закрыли инфекционные отделения. За ненадобностью! Страна, область потеряла, да мы все потеряли квалифицированные кадры, людей, которые умеют работать с инфекциями. Вот и результат», — возмутился федеральный политик.

Жители Липецкой области пожаловались Алексею Журавлеву, что власти глухи к их проблемам
Федеральное агентство новостей  / 

Много вопросов у людей к жизни в Задонске. Раньше его называли духовным центром России, или «русским Иерусалимом», из-за множества храмов, но сегодня проблемы у людей здесь исключительно материальные. Например, семьи с детьми обеспокоены строительством мусороперерабатывающего завода вблизи города.

«Такие проекты нельзя строить без учета мнения жителей. Необходимо проводить референдум. Я не понимаю, почему власть не хочет слышать народ», — сказал Алексей Журавлев.

В Ельце лидер партии пообщался с жителями в городском парке. Они поздравили его с Днем России и рассказали о своих проблемах. На улице Ломоносова сделали дорогу, но не доработали: получилось так, что она выше, чем дома. При осадках вся грязь стекает во дворы. Люди устали, обращались во всевозможные инстанции, но пока результата нет. Алексей Журавлев возмутился сложившейся ситуацией и сказал, что сделает депутатский запрос, чтобы решить проблему.

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