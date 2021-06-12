Банги, 12 июня. Более 2000 нуждающихся граждан ЦАР получили гуманитарную помощь, направленную в африканскую страну российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Местные жители и представители власти выразили благодарность бизнесмену за поддержку народа республики.

Церемония раздачи продовольственных пайков прошла у здания администрации первого района столицы. Советник мэра округа Мартьяль Болого поприветствовал помощь, оказанную Пригожиным жителям Банги.

«Я рад этому как представитель народа. Такой жест имеет огромное значение. Он подчеркивает плодотворное сотрудничество и дружественные отношения между ЦАР и Россией. Этот шаг особенно важен, учитывая недавний кризис в нашей стране», — подчеркнул чиновник.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Местные жители горячо поблагодарили российского предпринимателя за подаренные продукты, назвав его братом.

«У нас есть русский брат, бизнесмен Пригожин, который помог нашему третьему кварталу. Спасибо большое за все», — заявила девушка, получившая набор продуктов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Для многих граждан фигура Пригожина стала почти синонимом России. Жители выражали благодарность как бизнесмену, так и далекой северной стране, которая протянула руку помощи африканской республике.

«Сегодня я очень рад прийти сюда, поскольку Россия устроила для нас праздник. Россия снова нам помогла. Мы благодарим бизнесмена господина Пригожина. Мы правды благодарны ему. Благодарны России. Этим вечером у нас есть повод для радости. Спасибо», — заявил местный житель. «Спасибо России, спасибо бизнесмену Пригожину», — добавил другой гражданин.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также центральноафриканцы не отделяют адресную помощь Пригожина наиболее нуждающимся слоям населения от вклада России в возвращение ЦАР к мирной жизни и поддержки лидера нации Фостен-Арканжа Туадера со стороны Москвы.

«Спасибо бизнесмену Пригожину! Он помог нашей стране, нашему кварталу. Спасибо за мир», — сказал мужчина, сжимая в руках пакет с сахаром. «Спасибо господину Пригожину за эту помощь. Спасибо России за поддержку нашего президента Туадера», — произнес еще один получатель гуманитарной помощи.

Сам Евгений Пригожин в опубликованном пресс-релизе отметил многолетнюю дружбу между народами РФ и ЦАР, проверенную тяжелыми испытаниями. Он напомнил, что африканская республика вступает на долгий и трудный путь восстановления национальной экономики, и заявил, что таким образом стремится поддержать граждан ЦАР и помочь им реализовать задуманное.

«Россия рада и гордится возможностью помочь президенту Туадера и ЦАР восстановить порядок и стабильность в стране. Убежден, что совместная работа наших стран по обеспечению безопасности и стабильности в регионе будет продолжаться. Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — сказал Пригожин.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В конце прошлого года, на фоне президентских выборов, в ЦАР начался кризис безопасности. Подстрекаемые экс-президентом республики Франсуа Бозизе боевики грабили и запугивали мирное население, чтобы сорвать голосование и захватить власть силой.

Во время наступления на столицу радикалы перекрыли трассу, соединяющую ЦАР с соседним Камеруном. По этой дороге в Банги шли грузовики с продовольствием, что вызвало немедленный рост цен на рынках и усугубило и без того тяжелую ситуацию в стране.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

При поддержке российских инструкторов, занимавшихся подготовкой личного состава национальной армии и консультативной помощью местных военачальников, правительственным войскам удалось отразить атаку и быстро перейти в контрнаступление. За считанные месяцы города республики были освобождены от боевиков.

В частности, правительственные войска взяли под контроль важнейшую транспортную магистраль. Однако на некоторых участках передвижение по ней все еще представляет определенную опасность, в связи с чем цены на продукты в Банги остаются высокими.

Кроме того, от действий боевиков сильно пострадала национальная экономика ЦАР. В стране не хватает рабочих мест, что мешает гражданам республики заработать на пропитание. Таким образом поддержка наименее обеспеченных слоев населения со стороны Пригожина пришлась как нельзя кстати.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Следует отметить, что Центральноафриканская Республика — не единственная страна континента, получившая гуманитарную помощь от российского бизнесмена. В середине апреля Евгений Пригожин направил крупную партию провизии в Судан, где уже несколько лет свирепствует глубочайший экономический кризис.

Граждане арабской республики получили более миллиона продовольственных наборов, содержавших рис, чечевицу и другие продукты. За несколько недель до этого Всемирная продовольственная программа ООН включила Судан в перечень стран, которым в ближайшее время угрожает голод. Таким образом предоставленная Пригожиным помощь пришла как раз вовремя.