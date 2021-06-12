Президент России дал оценку зарплате Героя труда

Москва, 12 июня. Глава государства Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания «Герой труда».

В процессе мероприятия в Кремле он побеседовал с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко.

«Зарплата какая у вас?» — поинтересовался президент, извинившись за бытовой вопрос.

Бондаренко ответил, что размер его заработной платы в колхозе составляет 24 тысячи рублей, но бывает и выше. Российскому лидеру эта сумма показалась невысокой.

«Это маловато, честно говоря», — подчеркнул он.

Торжественная церемония вручения государственных премий за 2020 год и награждения Героев труда состоялась 12 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Мероприятие было приурочено ко Дню России.