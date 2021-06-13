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Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки

Общество
Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
pxhere.com  /  PxHere / CC0

При походе в супермаркет лучше отдать предпочтение рыбе и морским продуктам глубокой заморозки, нежели просто охлажденной продукции. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась российский врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По ее словам, рыба глубокой заморозки выглядит куда безопаснее для здоровья потребителя, ведь с меньшей вероятностью в ней могут содержаться опасные паразиты. Особенно такой выбор актуален, если вы живете далеко от места вылова конкретного вида водных обитателей.

«Важно еще ее правильно размораживать, чтобы не было резких перепадов температуры. Если мы приносим рыбу глубокой заморозки домой, то мы ее не оставляем в теплом помещении, а размораживаем в холодильнике на нижней полке. Она размораживается частями — нужно, чтобы те части, что разморожены, не подвергались обсеменению какими-либо микроорганизмами», — рассказывает о важном правиле доктор.

Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
pixabay.com  / DanaTentis

Простая, но эффективная рекомендация, о которой говорит Наталья Круглова, — термическая обработка рыбы должна быть качественной. Личинки паразитов, носителями которых могут быть многие виды промысловых речных и морских рыб, погибают лишь под воздействием высоких или низких температур. Поэтому во избежание серьезных последствий для здоровья ни в коем случае не стоит экономить время на приготовлении любимого рыбного блюда.

Конечно, разглядеть сомнительное качество продукта мы можем далеко не всегда. Однако, как отмечает диетолог, при выборе можно опираться на окрас рыбы, ведь любые его изменения должны насторожить и предупредить о возможных паразитах. Если рыба в обычном виде, например, белого цвета, то желтые или серые участки будут говорить о том, что еда испорчена.

Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
Global Look Press  / digifoodstock.com

К сожалению, от заражения опасными микробами не застрахована и готовая продукция, такая как малосольная или сушеная рыба. Любителям таких товаров Наталья Круглова рекомендует ориентироваться на крупных производителей, к чьим системам контроля качества — больше доверия.

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Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
Диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки
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