Две девочки попали под колеса свадебного внедорожника в Челябинской области

Челябинск, 12 июня. Свадебный кортеж сбил двух детей на пешеходном переходе. ДТП произошло 11 июня в Троицке.

Автомобиль сбил несовершеннолетних на большой скорости. Момент происшествия сняли камеры видеонаблюдения. На них видно, что дети успели дойти только до середины дороги по «зебре». После ДТП прохожие помогли девочкам, вызвали им скорую помощь.

Девочки получили переломы и травмы головы разной степени тяжести. Также у них возникли проблемы с памятью. У одной из них шоковое состояние. Водитель признался, что не видел детей. Он пообещал помочь пострадавшим.

В результате ДТП под Белгородом семь человек получили травмы. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Среди пострадавших — дети, сообщал ФАН.