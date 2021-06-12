Военнослужащие отпраздновали День России на авиабазе Хмеймим в Сирии

Хмеймим, 12 июня. Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии в честь Дня России прошли торжественным маршем. Также состоялось вручение ведомственных наград.

История Российской Федерации может похвастаться примерами доблести и отваги, а также стойкости духа и любви к своей родине представителей разных поколений, отметил командующий группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии Евгений Никифоров.

Ранее сообщалось, что Балтийский флот проведет праздничные мероприятия в честь Дня России. На боевых кораблях поднимут флаги, а в воинских частях состоятся торжественные построения. Также военнослужащим покажут тематические фильмы исторической направленности.