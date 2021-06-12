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Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале турнира «Ролан Гаррос»

Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале турнира «Ролан Гаррос»
Global Look Press  /  АГН Москва

Париж, 12 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила в финале французского турнира «Ролан Гаррос» чешской спортсменке Барборе Крейчиковой.

Отечественная спортсменка впервые в своей карьере попала в финал турнира Большого шлема. Кроме того, Россия вышла в финал теннисного первенства впервые с 2015 года. Шесть лет назад известная теннисистка Мария Шарапова дошла до финальной игры в рамках Australian Open.

В первенстве среди мужчин в финал «Ролан Гарроса» вышел сербский спортсмен Новак Джокович после победы над испанцем Рафаэлем Надалем. В финале турнира сербу предстоит сразиться с теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом, для которого финал станет первым в карьере.

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теннис ролан гаррос Павлюченкова
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