Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале турнира «Ролан Гаррос»

Париж, 12 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила в финале французского турнира «Ролан Гаррос» чешской спортсменке Барборе Крейчиковой.

Отечественная спортсменка впервые в своей карьере попала в финал турнира Большого шлема. Кроме того, Россия вышла в финал теннисного первенства впервые с 2015 года. Шесть лет назад известная теннисистка Мария Шарапова дошла до финальной игры в рамках Australian Open.

В первенстве среди мужчин в финал «Ролан Гарроса» вышел сербский спортсмен Новак Джокович после победы над испанцем Рафаэлем Надалем. В финале турнира сербу предстоит сразиться с теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом, для которого финал станет первым в карьере.