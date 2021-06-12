Певица Анастасия Приходько призналась в желании сменить пол

Киев, 12 июня. Победительница седьмого сезона шоу «Фабрика звезд» Анастасия Приходько рассказала о необычной мысли, которая посещала ее в юности. Артистка объяснила, почему хотела сменить пол.

Украинская певица Анастасия Приходько неожиданно решила поделиться с подписчиками в Instagram особенно личной историей из юности. Строгое воспитание и критика со стороны родителей привели к тому, что будущая звезда с трудом принимала себя как девочку. Со временем артистка осознала, что хочет стать мягкой и заботливой мамой для своей дочери в будущем. Приходько также призналась в публикации, что другая мечта до сих пор вызывает у нее мурашки.

«Вторая мысль была не такое поэтичной: я захотела сменить пол. Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка, и вуаля! Тем более, тогда были популярны Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, мне казалось, что мужчиной быть полегче», — поделилась певица.

Грандиозные планы по смене пола прервала неожиданная влюбленность в мальчика по имени Юра. С тех пор артистка не мечтает стать мужчиной, но все еще с удовольствием носит «мальчуковую» одежду.

Анастасия Приходько также высказалась о скандале вокруг композитора Константина Меладзе. Артистка раскритиковала обвинения со стороны певицы Ани Лорак, которая утверждала, что столкнулась с харассментом со стороны продюсера.