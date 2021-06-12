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ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России

  /   Обновлено: 12 июня 2021 18:56
Экономика
ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России
Федеральное агентство новостей

Вена, 12 июня. Организация стран — экспортеров нефти решила повысить прогноз по темпам добычи черного золота и конденсата в Российской Федерации.

Члены ОПЕК считают, что Москва увеличит объемы нефтедобычи, а также объемы добываемого конденсата в текущем году. Прогноз организации изменился на 0,01 барреля в сутки (б/с) в сторону повышения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Добыча в России во втором квартале 2021 года была пересмотрена в сторону увеличения на 0,049 млн б/с в среднем — до 10,71 млн б/с, в то время как во втором полугодии 2021 года, как ожидается, останется на уровне 10,66 млн б/с», — указывается в докладе организации.

Сами страны-участницы ОПЕК нарастили добычу до показателя в 25,46 млн баррелей в сутки, что продемонстрировало прирост на 390 тыс. баррелей больше, чем в апреле. Если в России ожидались темпы в 0,02 млн б/с, то теперь организация ждет 0,03 б/с в этому году.

Входящие в ОПЕК государства придерживаются мнения, что увеличение добычи странами не из организации также вырастет, так как Соединенные Штаты стремительно восстанавливают добычу, а стимулировать предложение на рынке смогут Бразилия, Китай, Канада и Норвегия.

Тем временем, энергоноситель продолжает расти в цене. Фьючерсы североморской Brent на август переходили планку в 73 доллара за баррель в ходе торговой сессии.

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россия прогноз опек нефтедобыча
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