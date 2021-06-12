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Донбасс сегодня: ЦИПсО запустил фейк после убийства защитников ЛНР, ВСУ потеряли бойцов

Новороссия
Донбасс сегодня: ЦИПсО запустил фейк после убийства защитников ЛНР, ВСУ потеряли бойцов
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 12 июня. Украинские военные запустили операцию информационного прикрытия после расстрела пятерых военных НМ ЛНР. Одна из бригад ВСУ за неделю потеряла погибшими и раненными восьмерых бойцов. Киевские силовики перебросили несколько групп к ЛБС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики пять раз за минувшие сутки. Применялись минометы калибра 82 мм, противотанковые и автоматические гранатометы, а также пулеметы и другие виды легкого вооружения. Обстреляны четыре населенных пункта. В Луганской Народной Республике обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Накануне на территорию, подконтрольную Народной милиции ЛНР, проникла диверсионно-разведывательная группа из состава Центра спецопераций ВСУ «Запад» (ранее назывался 8-й полк специального назначения Сил спецопераций ВСУ). В районе Голубовского группа зашла на наблюдательный пост защитников ЛНР, где расстреляла пятерых военнослужащих Народной милиции.

Как уточняют в Луганске, все погибшие расстреляны с использованием иностранного вооружения и боеприпасов. Отметим, что данная акция произошла во время действующего перемирия и на фоне миролюбивой риторики украинского руководства, а также за несколько дней до встречи лидеров России и США, где будет обсуждаться в том числе и украинский вопрос. В результате данной вылазки без отцов остались четверо детей.

ВСУ провели информационную операцию прикрытия после нападения на пост Народной милиции ЛНР

Буквально через полчаса после сообщения Луганского оборонного ведомства о проведении противником диверсии и убийства пятерых защитников ЛНР на официальной странице оперативно-тактической группировки «Север» в социальной сети опубликован откровенный фейк об обстоятельствах гибели военных. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в Народной милиции ЛНР. В соцсети ОТГ «Север» изложена версия о якобы самоубийстве военнослужащего НМ ЛНР после того, как он якобы расстрелял четверых сослуживцев.

Данный фейк растиражирован в тех социальных сетях, которые подконтрольны пропагандистам 74-го отдельного Центра информационно-психологических операций сил спецопераций ВСУ. Более того, нигде на официальных ресурсах и в СМИ данная ложь не размещалась, уточняют в Народной милиции ЛНР. Это свидетельствует о скоординированной акции и запуске фейка для отвлечения внимания сразу после того, как Луганск вышел с официальным заявлением. Ложь украинской стороны не выдерживает никакой критики еще и потому, что из тел погибших извлечены пули натовского стандарта калибром 5,56 мм. На четырех телах обнаружены следы пороховых газов, что говорит о расстреле в упор. А вот пятый защитник, согласно данным экспертизы, был убит с дальнего расстояния, предположительно снайперским выстрелом.

Донбасс сегодня: ЦИПсО запустил фейк после убийства защитников ЛНР, ВСУ потеряли бойцов
Федеральное агентство новостей  / 

Киевские силовики перебросили несколько групп к ЛБС

Согласно свежим данным разведки армейского корпуса ЛНР, украинское командование продолжает курс на дестабилизацию обстановки на линии боевого соприкосновения (ЛБС). В районы Голубовского и Золотого переброшены несколько разведывательных групп ВСУ. При этом они доставлены до мест назначения с использованием гуманитарного транспорта с символикой украинского представительства в СЦКК. В Луганске не исключают новых провокаций и диверсий со стороны противника как против мирных граждан, так и против защитников республики.

Бригада ВСУ за неделю потеряла восемь бойцов

Расстрел пятерых военнослужащих Народной милиции ЛНР осуществляли хорошо подготовленные диверсанты из сил специальных операций ВСУ, которые проходят подготовку под чутким руководством британских инструкторов. Кроме того, как уже сказано выше, спецназовцы Киева были вооружены натовским оружием и боеприпасами.

Ситуация же в простых воинских частях украинской армии отличается от спецподразделений кардинально. Как сообщает разведка донецкого корпуса, в 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ только за неделю потери, не связанные с выполнением боевых действий, составили восемь военнослужащих, из которых трое — безвозвратные. Важно отметить, что все восемь потерь произошли в момент, когда военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения, что свидетельствует практически о полном разложении дисциплины и падении уровня морально-психологического состояния.

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