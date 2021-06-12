Швейцария сыграла вничью с Уэльсом на Евро-2020

Баку, 12 июня. Сборная Швейцарии не смогла обыграть Уэльс в первой игре группового этапа Евро-2020. Мачт завершился со счетом 1:1, став таким образом первой ничьей чемпионата.

Сборная Швейцарии могла обыграть соперников, однако второй гол, который был оформлен в ворота Уэльса не засчитали. Решение было принято после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR). технология была применена впервые в истории чемпионатов Европы.

Первый гол забил швейцарский нападающий Эмболо в начале второго тайма. Ответный мяч забил центральный защитник сборной Уэльса Мур на 74-й минуте матча.

Чемпиона Европы стартовал 11 июня. Мачтем-открытия Евро-2020 стала игра между сборными Италии и Турции. Противостояние команд завершилось со счетом 3:0 в пользу итальянцев.