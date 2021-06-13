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Корнилов обвинил минобороны Украины в развале ВПК собственной страны

Политика
Корнилов обвинил минобороны Украины в развале ВПК собственной страны
Федеральное агентство новостей  / 

Минобороны Украины ради соответствия ВСУ пресловутым «стандартам НАТО» готово пожертвовать собственным военно-промышленным комплексом. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен направить Киеву новую военную помощь в размере 150 миллионов долларов. На Украине уже вовсю начали планировать распределение дармовых средств: по словам главы оборонительного ведомства этой страны Андрея Тарана, деньги будут направлены на «мероприятия по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО».

«Военную помощь Киеву Вашингтон оказывал сначала в размере 500 миллионов долларов, затем 250 миллионов, а теперь вот, видите, объем поддержки снизился до 150 миллионов, — заметил Корнилов. — Однако схема этой помощи устроена так, что деньги за пределы самих Соединенных Штатов не уходят. Американцы выделяют определенные суммы, закладывают их в бюджет, а потом отдают украинцам списанную, подлежащую утилизации бронетехнику, танки и прочие виды вооружения».

По мнению политолога, в этот раз все останется по-прежнему, и «потрогать» американские «зеленые бумажки» украинским чиновникам все так же не удастся.

Корнилов обвинил минобороны Украины в развале ВПК собственной страны
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«Ну и, конечно, ни о каком «приближении» Украины к НАТО в результате получения такой помощи точно не стоит говорить, — заметил эксперт. — Что же до «углубления совместимости», то тут следует заметить, что перед ВСУ стоит конкретная задача — соответствовать стандартам Альянса. Так что украинский генералитет пытается так или иначе доставать вооружение, которое используют страны-члены НАТО».

Собеседник ФАН заявил, что на пути к этой цели украинские власти не останавливались даже перед нанесением прямого ущерба собственной «оборонке».

«Год назад их минобороны даже радовалось, что перестало получать технику с закрывшихся заводов на Украине и теперь сможет заказывать ее (соответствующую стандартам НАТО) у Чехии, — удивился Корнилов. — Судьба собственной экономики и собственного ВПК минобороны Украины мало волнует».

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всу украина нато армия корнилов
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