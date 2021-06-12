Житель Твери зарезал ножом собутыльника во время застолья

Тверь, 12 июня. 60-летний мужчина убил своего знакомого ножом во время распития алкогольных напитков. Трагедия произошла на улице Луначарского в городе Торжок.

По версии следствия, в начале февраля текущего года обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим приятелем. Во время вспыхнувшего конфликта злоумышленник схватил нож и ударил оппонента. От полученных ран пострадавший мужчина скончался на месте.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.