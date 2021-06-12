Латвия заинтересовалась турецкими БПЛА

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Болгария

В Болгарии потерпел крушение МиГ-29

9 июня в 00:45 во время полетов в ходе совместных болгаро-сербских учений «Шабла 21» потерпел катастрофу над Черным морем истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии.

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии во время выполнения тренировочного задания потерпел крушение в Черном море, ведутся поиски пилота. Связь с ним была потеряна минувшей ночью:https://t.co/DTFiHQS7Ga pic.twitter.com/g0AokOC36U — Известия (@izvestia_ru) June 9, 2021

Летчик — начальник штаба эскадрильи истребителей МиГ-29 майор Валентин Терзиев — был объявлен пропавшим без вести. Но затем Министерство обороны Болгарии сообщило о его гибели.

Минобороны Болгарии признало гибель пилота пропавшего истребителя МиГ-29 https://t.co/JCeGXe6j6H pic.twitter.com/njNJNeFuOV — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) June 10, 2021

«В ходе поисково-спасательной операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб», — сообщили в минобороны.

Израиль

F-35I ВВС Израиля прибыли в Италию

Шесть истребителей F-35I Adir ВВС Израиля впервые отправились за рубеж. Они прибыли в Италию на авиабазу Авиано для участия в совместном учении с ВВС Великобритании, Италии и США.

Маневры пройдут с 6 по 17 июня. Ранее израильские F-35 принимали участие в международных учениях, но это будет первый опыт совместных полетов с самолетами F-35 из других стран.

Israel's F-35I Adir fighters have taken part in drills in Italy, marking their first foreign outing. https://t.co/eNE3AiLY2n — National Interest (@TheNatlInterest) June 10, 2021

Декларируемой целью учения является улучшение общих возможностей F-35, который поступил на вооружение в конце 2016 года. Однако высокопоставленный офицер ВВС Израиля признал, что отчасти эти тренировки предназначены для подготовки израильских пилотов к использованию истребителей против иранских войск.

«В центре нашего внимания Иран», — заявил старший офицер на условиях анонимности.

Индия

Новые вертолеты для Индии

ВМС Индии 7 июня приняли на вооружение три многоцелевых легких вертолета ALH MK III. Они будут использоваться для ведения разведки на море и обеспечения безопасности на побережье.

#ALH Mk III Helicopters have been formally inducted at INS Dega under #ENC at #Visakhapatnam today as ‘322 Dega Flight’ in the presence of Vice Adm AB Singh, AVSM, VSM FOCINC ENC with 3 indigenously built ALH helicopters flying into Naval Air Station, INS Dega pic.twitter.com/uRbrtrOcVU — INDIAN DEFENCE WARRIORS (@INDIANDEFENCEW1) June 7, 2021

В официальном заявлении говорится, что произведенные компанией Hindustan Aeronautics Limited вертолеты официально введены в строй на индийской военно-морской базе INS Dega Восточного командования ВМС в Вишакхапатнаме.

Латвия

Латвия заинтересовалась турецкими БПЛА

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс посетил заводы турецкой компании Baykar National, где сфотографировался на фоне тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. На вопрос о том, когда может быть объявлено, что БПЛА развернут в Латвии, Пабрикс ответил: «Надеюсь, что скоро».

???????????????? Сегодня Министр обороны Латвии Артис Пабрикс посетил центр компании Baykar. На вопрос в комментариях о том, когда же Bayraktar TB2 будет приобретён Латвией, Министр обороны Латвии ответил: «Надеюсь, достаточно скоро». https://t.co/JqOqao5IVo pic.twitter.com/7hlX203TIG — YURII (@forura80) June 7, 2021

Однако в своей официальной речи он ограничился лишь комплиментами в сторону турецкой оборонной промышленности и заявлением, что она «соответствует самым высоким мировым стандартам». Не исключено, что для находящихся в ограниченном бюджете стран восточного фланга НАТО, более эффективной является закупка БПЛА, чем дорогостоящих боевых самолетов.

Россия

ВКС России получат два серийных Су-57 в 2021 году

До конца года Вооруженным силам РФ будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57. Как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске.

Первый самолет пока остается в ГЛИЦ и в строевую часть в ближайшее время передан не будет. До этого ожидалось, что в течение 2021 года в войска будут переданы четыре истребителя.

Воздушно-космические силы России в 2021 году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57:https://t.co/uKId1PoqG3 pic.twitter.com/BOVMbWPnYL — Известия (@izvestia_ru) June 11, 2021

Сейчас продолжаются различные виды испытаний поставленных в войска Су-57. Один из вариантов — использование истребителя в качестве воздушного пункта управления деятельностью беспилотных летательных аппаратов: Су-57 уже несколько раз поднимался в воздух вместе с тяжелым ударным российским дроном «Охотник».

Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время рабочей поездки в Нижегородскую область ознакомился с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52М, сообщили в ведомстве.

Ударный вертолет Ка-52М получил новое управляемое оружие



На полигоне в Нижегородской области прошла приемка новых видов артиллерийских комплексов https://t.co/UiOztKOpjI pic.twitter.com/2TqTgtuVxV — @kpru (@kpru) June 10, 2021

Замминистра посетил испытательный полигон в поселке Смолино в рамках проверки выполнения государственного оборонного заказа. Среди прочего ему показали и модернизированный вертолет с новым комплексом управляемого вооружения.

По некоторым данным, речь может идти о ракетном комплексе «Гермес».

Сербия

Белорусские МиГ переданы Сербии

10 июня на авиабазе «Полковник-пилот Миленко Павлович» ВВС Сербии в Батайнице прошла торжественная церемония передачи четырех истребителей МиГ-29, принадлежавших Белоруссии.

Сербия официально ввела в состав ВВС истребители МиГ-29, переданные Белоруссиейhttps://t.co/T9Jwysdncx pic.twitter.com/CvKCVVepxD — Военное обозрение (@topwar_ru) June 11, 2021

В 2019 году четыре одноместных истребителя МиГ-29 из состава белорусских Белоруссии были переданы Сербии в рамках оказания военно-технической помощи. Переданные самолеты проходили капитальный ремонт и модернизацию «первого этапа» на АО «558-й авиационный ремонтный завод» в Барановичах. Теперь количество истребителей этого типа в составе ВВС Сербии возросло до 14 единиц.

США

В США построили новые стелс-бомбардировщики

США готовятся поднять в небо бомбардировщики нового поколения. Компания Northrop Grumman завершила сборку первых двух образцов самолета B-21 Raider.

Во время слушаний в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло сообщила, что первые два B-21 уже собраны на заводе 42 в Палмдейле (штат Калифорния).

Construction of first two B-21 Raider stealth bombers is complete, US Air Force says@usairforcehttps://t.co/Dtmzsoy6bO — Sputnik (@SputnikInt) June 9, 2021

Проект по созданию B-21 предполагает сборку сотни бомбардировщиков (с возможностью увеличения заказа), которые планируется принять на вооружение в середине 2020-х годов.

Сумма контракта составляет $55 млрд (примерно $550 млн за каждый самолет). Новая машина должна работать в тандеме с предшественником — бомбардировщиком B-2 Spirit.

Украина

Украина испытала защиту для Ан-26

Украинский комплекс защиты военно-транспортных самолетов типа Ан-26 от управляемых ракет с инфракрасными системами самонаведения прошел государственные испытания на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Его разработала компания «Адрон».

В систему защиты входят комбинированные устройства выброса ложных целей КУВ 26-50 и станция оптико-электронного подавления КТ-03В. КУВ 26-50 устанавливаются на самолет в контейнерах, каждый из которых вмещает 120 устройств калибра 26 и 60 миллиметров. Самолет может нести четыре таких контейнера. Разработчики говорят, что систему можно использовать не только для Ан-26, но и для Ан-32 и Ан-178.

Филиппины

Black Hawk для Филиппин

7 июня Филиппины получили вторую партию из пяти многоцелевых вертолетов Sikosrky S-70 Black Hawk, построенных на заводе Sikorsky PZL-Mielec в Польше. Вертолеты доставлены на авиабазу Кларк ВВС Филиппин на острове Лусон транспортным самолетом Ан-124 украинской компании Antonov Airlines.

Five more Polish-made Blackhawk utility helicopters have arrived in the Philippines as part of the military's modernization program.#Blackhawk #Helicopter #MilitaryModernizationhttps://t.co/5RCjb195NU — Indo-Pacific Defense FORUM (@IPDefenseForum) June 9, 2021

Первая партия из пяти вертолетов была доставлена на Филиппины 9 ноября 2020 года. Контракт на поставку этой стране 16 многоцелевых вертолетов S-70i Black Hawk был подписан в апреле 2019 года. Закупка реализована в рамках второго этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин. Стоимость контракта составила около 240 млн долларов.

Южная Корея

ВВС Южной Кореи приостановили все полеты из-за инцидента с истребителем KF-16

Летчик ВВС Южной Кореи 8 июня был вынужден катапультироваться после возгорания истребителя KF-16 во время взлета.

«Военно-воздушные силы немедленно прекратили полеты всех самолетов этого типа и сформировали следственную группу, чтобы выяснить точную причину аварии», — говорится в заявлении.

Специальная комиссия вынесла вердикт, что причиной инцидента стало попадание птицы в воздухозаборник истребителя.

Полеты на самолетах этого типа должны возобновиться 14 июня.

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