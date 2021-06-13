Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США

Украинская компания «Нафтогаз» предрекла полномасштабную войну из-за газопровода «Северный поток — 2». Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью ФАН рассказал, почему Украина пугает мир масштабной войной именно накануне встречи президентов России и США.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на этой неделе приехал в Вашингтон, чтобы передать послание американским законодателям о том, что разрешение на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» станет победой России и серьезно ударит по авторитету США в Восточной Европе. Кроме того, он заявил о том, что завершение строительства российского трубопровода якобы может привести к началу полномасштабной войны. Однако Витренко так и не уточнил, между кем и кем будет вооруженный конфликт.

Также он признался, что киевская сторона боится потерять доход от транспортировки российского газа на территорию Европейского союза через свою газотранспортную систему. По его словам, произойти это может уже в 2024 году.

«Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего — то, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», — сказал Витренко.

Федеральное агентство новостей /

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему заявления украинских политиков никто в мире уже серьезно не воспринимает.

«Я вижу, что таких заявлений, которые направлены на внешний вектор, уже было довольно много. Делаются они в преддверии предстоящего саммита НАТО и лидеров России и США. Именно поэтому, видимо, с одной стороны — ультимативный характер такого заявления, поскольку Украина грозит войной. Только конфликт с будет с кем, с Россией? А за что? За поставки российского газа через Украину в Европу? Киев будет отбивать у Москвы право быть страной-транзитером газа? Это — смех и бред. Из-за таких заявлений Вашингтон воспринимает Киев несерьезно, а также считает, что назначенное Западом украинское правительство не дружит с головой», — сказал собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Эксперт также рассказал, что киевские власти рассказывают о полномасштабной войне накануне встречи президентов России и США. По его словам, так Украина пытается остаться в повестке дня, поскольку давным-давно из нее выпала.

«При этом «украинский кейс» обсудят в рамках встречи, будут, наверное, обговариваться какие-то вопросы по «Северному потоку — 2». Но по российскому газопроводу американская сторона уже отчиталась, что Вашингтон смирился с его существованием, никто из-за него не будет ссориться со странами Европы. А если есть такая позиция, то выходит, что Вашингтон не будет отстаивать интересы Украины. Сегодня США понимают, что они лучше будут дружить с Германией, чем с Украиной. Я думаю, что с приближением саммитов НАТО, лидеров России и США от Украины мы услышим еще какие-нибудь неординарные заявления. На мой взгляд, тема Украины снята с повестки дня», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал Киев разработать ракеты, способные долететь до Урала.