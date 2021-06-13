Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 04:48
04:30
Спорт
Лукаку посвятил забитый России гол упавшему без сознания Эриксену
04:26
Общество
Фитнес-эксперт раскрыл рецепт диетической окрошки
04:14
Общество
Юрист раскрыл уловки мошенников при операциях с недвижимостью
04:01
Технологии
Ученые раскрыли вред смартфона для мозга
04:01
Общество
Специалист по питанию назвала лучшую посуду для приготовления
04:00
Весь мир
Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
03:47
Политика
Поклонская назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму
03:40
Спорт
Аршавин ответил критикующим стиль работы Черчесова
03:38
Общество
Гинцбург сообщил о ежедневной вакцинации 10 тыс. человек в Москве
03:21
Политика
НАТО перед встречей Путина и Байдена может выступить против ядерных ракет в ЕС
Все новости

Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США

Украина
Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
Федеральное агентство новостей  / 

Украинская компания «Нафтогаз» предрекла полномасштабную войну из-за газопровода «Северный поток — 2». Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью ФАН рассказал, почему Украина пугает мир масштабной войной именно накануне встречи президентов России и США.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на этой неделе приехал в Вашингтон, чтобы передать послание американским законодателям о том, что разрешение на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» станет победой России и серьезно ударит по авторитету США в Восточной Европе. Кроме того, он заявил о том, что завершение строительства российского трубопровода якобы может привести к началу полномасштабной войны. Однако Витренко так и не уточнил, между кем и кем будет вооруженный конфликт.

Также он признался, что киевская сторона боится потерять доход от транспортировки российского газа на территорию Европейского союза через свою газотранспортную систему. По его словам, произойти это может уже в 2024 году.

«Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего — то, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», — сказал Витренко.

Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
Федеральное агентство новостей  / 

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему заявления украинских политиков никто в мире уже серьезно не воспринимает.

«Я вижу, что таких заявлений, которые направлены на внешний вектор, уже было довольно много. Делаются они в преддверии предстоящего саммита НАТО и лидеров России и США. Именно поэтому, видимо, с одной стороны — ультимативный характер такого заявления, поскольку Украина грозит войной. Только конфликт с будет с кем, с Россией? А за что? За поставки российского газа через Украину в Европу? Киев будет отбивать у Москвы право быть страной-транзитером газа? Это — смех и бред. Из-за таких заявлений Вашингтон воспринимает Киев несерьезно, а также считает, что назначенное Западом украинское правительство не дружит с головой», — сказал собеседник ФАН.

Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
из личного архива  / Антона Бредихина

Эксперт также рассказал, что киевские власти рассказывают о полномасштабной войне накануне встречи президентов России и США. По его словам, так Украина пытается остаться в повестке дня, поскольку давным-давно из нее выпала.

«При этом «украинский кейс» обсудят в рамках встречи, будут, наверное, обговариваться какие-то вопросы по «Северному потоку — 2». Но по российскому газопроводу американская сторона уже отчиталась, что Вашингтон смирился с его существованием, никто из-за него не будет ссориться со странами Европы. А если есть такая позиция, то выходит, что Вашингтон не будет отстаивать интересы Украины. Сегодня США понимают, что они лучше будут дружить с Германией, чем с Украиной. Я думаю, что с приближением саммитов НАТО, лидеров России и США от Украины мы услышим еще какие-нибудь неординарные заявления. На мой взгляд, тема Украины снята с повестки дня», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал Киев разработать ракеты, способные долететь до Урала.

Вернуться назад

Все новости / Украина / Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
россия сша украина война
Комментировать
Эксклюзив
Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
Зачем Украина пугает мир масштабной войной накануне встречи президентов России и США
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 84330 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 74331 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 73330 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 56509 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 46113 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru