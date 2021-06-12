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Восьмилетнюю школьницу из Петербурга наградили медалью МЧС РФ за спасение ребенка

  /   Обновлено: 12 июня 2021 17:48
Общество
Восьмилетнюю школьницу из Петербурга наградили медалью МЧС РФ за спасение ребенка
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июня. Школьницу из Петербурга наградили медалью МЧС России за спасение трехлетнего ребенка в бассейне. Она первая пришла на помощь утопающему.

Инцидент произошел в Севастополе, во время отдыха девочки с родителями. Она находилась во дворе дома, когда услышала всплеск воды в бассейне, а после увидела на дне ребенка. Девочка давно занималась плаванием, поэтому не задумываясь нырнула и вытащила утопающего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Там рассказали, что на детские крики сбежались взрослые, однако девочка оказалась самой первой из тех, кто бросился на помощь утопающему мальчику. За это маленькая спасительница получила медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». На церемонию вручения с ней пришли мама и старшая сестра.

Ранее сообщалось, что петербургские каякеры спасли напуганного кота из канала Грибоедова. Во время речной прогулки спортсмены обнаружили животное, которое застряло в нише стены набережной.

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