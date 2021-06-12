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Британские ученые обнаружили изменения основных симптомов коронавируса

  /   Обновлено: 12 июня 2021 17:50
Общество
Британские ученые обнаружили изменения основных симптомов коронавируса
pixabay.com  / 

Лондон, 12 июня. Специалисты из Королевского колледжа Лондона обнаружили изменения общих симптомов коронавируса из-за появившихся мутаций.

В перечне основных признаков заболевания, составленном Национальной службой здравоохранения Великобритании, по-прежнему числятся лихорадка, продолжительный кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако из-за мутаций самыми распространенными симптомами COVID-19 стали головная боль, насморк и боль в горле.

Так, по словам ученых, индийский штамм больше схож с обычной простудой. Поэтому если у человека возникли подобные симптомы, то ему следует незамедлительно сделать тест, передает Mirror.

Британские исследователи ранее установили, что вакцинация от коронавирусной инфекции позволяет побороть длительные симптомы заболевания. Благодаря прививкам у людей исчезли усталость, боль в мышцах, «мозговой туман».

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великобритания симптомы коронавирус
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