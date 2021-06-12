Поисковики нашли родственников солдата, чьи останки покоились на стройке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июня. Поисковый отряд «Иван Сусанин» разыскал родственников солдата Николая Кутузова, чей медальон был найден на месте остановленной стройки в поселке Тельмана.

Семья проживает в Колпино, которое Николай и его однополчане защитили ценой собственных жизней. После войны племянник мужчины отчаянно пытался найти место его упокоения, но так и не смог. Сегодня родные смогли почтить память солдата, сообщил источник Федерального агентства новостей.

При проведении земляных работ в поселке Тельмана были найдены захоронения времен Великой Отечественной войны. Однако заказчик велел наемным сотрудникам продолжать деятельность и вывозить грунт вместе с костями фронтовиков. По данному факту возбудили уголовное дело.