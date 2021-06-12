Футбольные болельщики с нетерпением ждут матч сборных России и Бельгии

Сегодня в День России состоится первый матч нашей сборной в Евро-2020 на стадионе «Газпром-Арена». За несколько часов до игры на улицы Петербурга вышли сотни футбольных фанатов.

В цветах российского триколора болельщики с удовольствием фотографируются с прохожими и делятся своим настроением.

Те, кто не смог купить билет на стадион, смогут наблюдать за игрой на главной фан-зоне Северной столицы — Конюшенная площадь превратилась в «Футбольную деревню» на пять тысяч человек.

Она будет работать ежедневно до 11 июля. Вход в фан-зону абсолютно свободный. Однако не стоит забывать о требованиях Роспотребнадзора, и при посещении зоны нужно иметь защитную маску.