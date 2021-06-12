Евросоюз ищет способ повлиять на Великобританию после Brexit

Лондон, 12 июня. Евросоюз планируют начать торговую войну с Великобританией, главы европейских стран выразили желание обсудить этот вопрос на саммите G7, о чем и предупредили Бориса Джонсона.

Это может стать очередным неприятным последствием выхода Великобритании из состава ЕС, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. Стремление Великобритании к экономической независимости не дает покоя Евросоюзу, лидеры Франции, Германии, главы Еврокомиссии и Евросовета намерены сдержать Великобританию при помощи санкций. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что полон оптимизма по поводу переговоров о торговых вопросах с Евросоюзом.

«Великобритания очень резко разрывает связи с Европейским союзом, хотя с ним очень многое было связано. Соединенное Королевство выступало производителем, потребителем и площадкой для внутреннего перемещения людей и финансовых средств», — пояснил Юрий Почта.

Brexit и торговое соглашение 2020 года поставил Северную Ирландию в двойственное положение — она вышла из Евросоюза в составе Великобритании, но осталась частью таможенной зоны ЕС. Это усложнило ситуацию с доставкой грузов в Северную Ирландию. Евросоюз считает действия великобритании недружественными, заметил эксперт.

«В ЕС такое геополитическое представление, что Соединенное Королевство совместно с США – это фактически британские пираты, живущие в океане на островах, обладающие хищническим отношением к континентальным народам», — пояснил Почта в интервью ФБА «Экономика сегодня»

Власти Соединенного Королевства продлили соглашение в одностороннем порядке, при этом они изменили условия соглашения. Это вызвало беспокойство в Евросоюзе, Еврокомиссия обвинила Великобританию в нарушении соглашения по Brexit.

Британская пресса иронично назвала это «войной с сосисками» или «колбасной войной», так как эти санкции оказывают влияние на движение охлажденного мяса.

Политолог заключил, что Евросоюз пытается вернуть Великобританию, так как Brexit наносит торгово-экономическим связям большой вред.

Бориса Джонсона обвинили в лицемерии после его заявления о том, что 430 млн фунтов стерлингов поддержки девушкам из 90 развивающихся стран. Несколькими неделями ранее правительство великобритании сократило расходы по этой статье на 200 млн фунтов стерлингов.